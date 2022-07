Rosa López deja claro que sigue siendo amiga de Chenoa

MADRID, 13 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de por qué Rosa López no estuvo invitada a la boda de Chenoa y es que, a pesar de que las dos mantienen una relación de amistad muy unida, la cantante prefirió celebrar una ceremonia de lo más íntima. Eso sí, aseguraba que luego realizaría varias fiestas con las personas que no asistieron al evento.

Hemos podido hablar con Rosa López y nos ha insistido en que ella y Chenoa son amigas y no tienen ningún problema: "bueno, nosotras hablamos siempre. Sois, sin acritud, muy pesados. La prensa, lo que hay detrás vuestra, muy pesados". Un tanto molesta, nos reconoce que: "me pongo más nerviosa porque me preguntéis algo que no sé qué me vais a decir".

Cuando le preguntan por una posible boda con su pareja Iñaki, explica: "yo ya estoy casada. Que esté a mi lado es un compromiso también. Que me pregunten por él, casi un compromiso igual de fuerte que la iglesia". Y es que la cantante está viviendo uno de sus mejores momentos personales al lado de su pareja, con el que ha conseguido tener una estabilidad sentimental.

Siempre muy unida a su padre, Rosa nos explicó que él es: "lo más, es mi guía, para mí mi padre es mi guía, pero como cada uno va con su feria, yo lo he vivido con algo especial. Mi familia siempre ha sido una piña, para mí es emocionante" sobre si sigue estando presente en su vida a pesar de ya no estar presente, reconoce: "siempre, cada decisión que tomo pensando siempre en mi padre, pero sobre todo en mi madre que es la que está en vida y es la que se lleva los golpes ahora. Con mi madre for ever"