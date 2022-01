Rosa, hermana de Olga Moreno, nos cuenta cómo está tras asegurar que no piensa divorciarse de Antonio David

MADRID, 25 (CHANCE)

Nuevo giro de tuerca en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Mientras diferentes medios de comunicación - entre ellos nosotros - especulábamos con los términos del acuerdo de divorcio de la pareja, la ganadora de 'Supervivientes' ha roto su silencio y ha dejado claro que ni divorcio ni separación, puesto que ninguno de los dos tiene pensado hacer ningún documento tras su ruptura.

Así lo contaba este lunes, en 'El programa de Ana Rosa' la periodista Marisa Martín Blázquez después de hablar con Olga y de que la sevillana, a pesar de su deseo de permanecer alejada del foco mediático, le diese permiso - consensuado con Antonio David - para desmentir su separación formal.

Una decisión que se une a la de continuar viviendo bajo el mismo techo, puesto que el padre de Rocío Flores seguirá en el domicilio conyugal cuando esté en Málaga - ya que pasa mucho tiempo en Madrid por temas profesionales y legales, además de por su relación con Marta Riesco - y esto no va a cambiar por el momento.

Pero, ¿cómo está Olga en estos momentos, cuando ya han pasado días desde que saltó a la luz el romance de Antonio David con la reportera? "Está bien" confiesa su hermana Rosa Moreno, uno de sus grandes apoyos y en quien la empresaria se ha refugiado tras su separación.

Muy discreta, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre los 'dardos envenedados' que su hermana Silvia ha mandado a su excuñado por redes sociales. "La tranquilidad de saber que eres buena y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan ni aunque te echen toda la mala vibra del mundo" ha publicado en Instagram, días después de confesar lo que que sentía por Antonio David: "No es enfado, es decepción y eso es peor". Unas reflexiones que Rosa prefiere no comentar, dejando en el aire qué piensa su familia del ex de Olga.

Además, y respetando los deseos de su hermana, Rosa tampoco se ha pronunciado sobre los planes de futuro de la ganadora de 'Supervivientes', que incluso habría valorado dejar Málaga e instalarse, cerca de su familia, en Sevilla. ¡En el siguiente vídeo, sus declaraciones sobre cómo se encuentra Olga tras anunciar que no piensa separarse de Antonio David!