Rosa Benito vuelve al 'Deluxe' y firma la paz con Belén Esteban

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras mucho tiempo sin pisar el plató que la catapultó a la fama, Rosa Benito volvía anoche a sentarse en Sábado Deluxe, lo hacía para comentar Supervivientes, sin embargo era imposible que Jorge Javier y el resto de colaboradores no destacaran su presencia.

El presentador saludó muy cariñosamente a la cuñada de Rocío Jurado, preguntándole directamente cómo estaban las cosas con Belén Esteban, con la que coincidía en la mesa de debate. "Nos hemos saludado cariñosamente", respondía la Benito, dejando patente la buena sintonía entre las que un día fueron amigas.

"Bienvenida Rosa", sentenciaba Jorge, que le confesaba que "se te echa de menos, me encanta que estés aquí y me encantaría que volvieras a Sálvame Diario", sin embargo Rosa se muestra mucho más reacia a volver al programa de las tardes: "El diario es más fuerte, me da más miedo", aseguraba.

Entonces Belén Esteban le dedicaba unas emotivas palabras que emocionaban tanto a Rosa como a la audiencia: "Me gustaría que volviera, a Rosa la he querido y la quiero aunque nuestra amistad se haya ido debilitando, para mi es una buena mujer, lo único que por circunstancias de la vida... Pero ha sido muy buena amiga, no puedo decir lo contrario", declaraba. "Me quedo con eso, después de dos años entrar aquí...", respondía una Rosa emocionada.

Eso sí, en tono de broma y continuando con la línea del programa Belén ha querido aclarar que Rosa Benito no estaba invitada a su boda. Aunque después de este acercamiento quien sabe su veremos a la Benito entre los colaboradores de Sálvame el próximo 22 de junio o recuperar su silla en el diario.