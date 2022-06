Rosa Benito responde dolida a las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)

Más fuerte que nunca y confesando que este año que ha pasado desde que contó su historia en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' le ha servido de reparación y sanación y ya no está dispuesta a callarse más. Así está Rocío Carrasco, que a escasos días del estreno de la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', ha realizado unas comentadísimas declaraciones explicando por qué no tiene(ni quiere tener) relación con ningún miembro de su familia.

Valiente, la ex de Antonio David Flores acusa a los miembros más mediáticos de su clan - aunque no da nombres parece claro que lo dice por José Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano o Rosa Benito, entre otros - de haber "insultado y utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano, pisándolo y arremetiendo contra la persona que ella más quería en el mundo".

Unas durísisimas acusaciones sobre las que la cuñada de 'La más grande', Rosa Benito, se ha pronunciado por primera vez en el funeral en memoria de Jesús Mariñas, asegurando que no hay nervios ni miedo por lo que Rocío pueda contar en su docuserie: "Miedo a qué hijo, después de todo lo que hemos vivido, qué vamos a tener miedo".

"Qué hacemos" ha preguntado resignada cuando le hemos comentado que su sobrina piensa desenmascarar a toda la familia, ironizando con que "a lo mejor yo tengo un montón de caretas y no lo sé".

Reconociendo que no ha visto las declaraciones de Rocío, sí ha negado dolida que hayan utilizado el nombre de Rocío Jurado, señalando que ella piensa "todo lo contrario". "Hemos estado ahí porque ella ha querido, siempre y hoy después de que ella no está, 16 años que nos dejó, seguimos respetándola, amándola y*" ha dejado claro muy emocionada, intentando no romperse frente a las cámaras.

Además, y respecto al segundo testamento de la artista que su sobrina habría encontrado en un buró y que cambiaría para siempre la historia de Rocío que sabemos hasta el momento, Rosa prefiere no pronunciarse porque, como ella misma aclara, "a mí no me dejó nada".