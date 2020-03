Ronaldinho sale libre sin cargos tras la detención por supuesto pasaporte falso

MADRID, 6 (CHANCE)

Este pasado 5 de marzo, Ronaldinho 'Gaúcho' y su hermano Roberto de Assis Moreira eran detenidos tras entrar en Paraguay con presunta documentación falsa. Dos eran los motivos que soprendían, uno que supuestamente no podía salir de Brasil porque se les había incautado sus pasaportes brasileños el pasado 2019 debido a delitos financieros y dos, que los dos hermanos presentaron documentación con fecha del 7 de enero documentación expedida el pasado 7 de enero, figuran como paraguayos naturalizados, invitados por el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira que también fue detenido. Ambos eran retenidos hasta que tuvieran que prestar declaración.

Ronaldo Assis de Moura y Roberto viajaron para participar en un programa de atención sanitaria gratuita de menores. El comisario Gilberto Fleitas, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, añadía en declaraciones a la emisora 'ABC Cardinal 730': "Fueron invitados por el dueño del Casino Il Palazzo, un ciudadano brasileño, que los invitó porque iba a inaugurar un local nuevo. De paso fueron conectados por este ciudadano brasileño para que hagan unas presentaciones a favor de la fundación de la señora (Dalia) López". Dalia López está al mando de la fundación Fraternidad Angelical con la que la estrella de fútbol del Milán, iba a partipar.

La Policía Nacional y fiscales del Ministerio del Interior se personaban y allanaban la habitación del hotel en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo en el que se alojaban. Tras varias horas retenidos, Ronaldinho y su hermano Roberto prestaban declaración ante la Unidad Fiscal de Crimen Organizado, Alicia Sapriza, Manuel Doldan y Federico Delfino durante aproximadamente siete horas sin estar en la obligacón de hacerlo. De esta forma, ambos quisieron colaborar con las autoridades judiciales. Tras su declaración fueron puestos en libertad acompañados de su abogado Adolfo Marín.

El fiscal Federico Delfino, explicaba que el problema fue que Ronaldinho utilizó documentación falsa para ingresar a Paraguay: Ellos (Ronaldinho y Roberto) tenían consigo también sus pasaportes brasileños, pensamos que los deben tener restringidos y por eso utilizaron los documentos paraguayos. Según nos dijeron, la indicación que les dio este señor detenido (Wilmondes Sousa Lira) es que tenían que ingresar con sus nuevos pasaportes porque era un regalo de la gente que los recibía en Paraguay. Eso confunde un poco y lo estamos analizando", explicaba el fiscal.

Por su parte, el letrado del exjuador del Barça, explicaba que su cliente no había tramitado para nada esa documentación: "No solicitó, no gestionó. Él recibió (los papeles) en su casa. No le dio la mayor importancia, porque justamente él tiene documentos".

Lo que aún todavía no ha quedado claro es el motivo por el que Ronaldinho y su hermano Roberto presentaron el pasaporte falso, teniendo en su poder el verdadero, y para qué el empresario los emitió. Preguntado por ello, Marín como representante legal explicaba: "Es una incógnita del porqué de su origen, tiene documentos vigentes y legales".

Curiosamente ha salido a la luz que se había obtenido de forma oficiosa la información de que se les había incautado los pasaportes por problemas financieros. Al parecer, luego la Fiscalía supo de forma oficial se les habían devuelto en octubre de 2019.

Sin embargo, la investigación seguirá su curso ya que la documentación incautada era falsa.

No obstante, esta detención se ha cobrado la primera víctima y es que Alexis Penayo, director General de Migraciones, acusado de no haber informado a sus superiores de la detención de Ronaldinho ha dimitido para no perjudicar al estamento. Él mismo realizaba unas declaraciones a una de las emisoras locales, AM 730: "Se busca golpear a la institución, ahora presento mi renuncia por la falta de apoyo, nunca tuve apoyo del Ministerio del Interior".

Por su parte, el comisario Gilberto Fleitas, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional defendía: "Ya manejamos datos que los números de los pasaportes pertenecen a otras personas. Son pasaportes originales, pero de contenido falso. En enero de este 2020 se expidieron y las cédulas de identidad que se les entregó al llegar, en el mes de diciembre".

Así que todavía asistiremos a nuevas informaciones al respecto.

Como le sucediera a Cristiano Ronaldo cuando vino a declarar por presunto fraude fiscal en Madrid el pasado 22 de enero de 2019 donde llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla cual estrella del balompié como es, junto a su novia Georgina Rodríguez, Ronaldinho causó gran expectación, en su caso dentro de las dependencias policiales, y se hizo varias fotografías con los policías que allí estaban.