Rodri Fuertes deja claro que no hay posibilidades de reconciliación con Adara: "Está todo muy hablado, no se puede"

MADRID, 14 (CHANCE)

La de Adara Molinero y Rodri Fuertes es una relación de ida y vueltas en la que la pareja ha hecho suyo el dicho de 'ni contigo ni sin tí tienen mis males remedio'. Tras su última ruptura hace unos meses, después de casi tres años repletos de altibajos y de reconciliaciones apasionadas, la ganadora de 'Gran Hermano Vip' ponía rumbo a 'Supervivientes' y confesaba que entraba soltera al reality.

Después de más de 100 días en Honduras, y luchando por convertirse en la ganadora del concurso más extremo de la pequeña pantalla, los seguidores de Adara no pierden la esperanza de que retome su relación con Rodri a pesar del tonteo más que evidente que se trae con Artur Dainese aunque todavía no ha pasado nada entre ellos.

Un tema sobre el que ahora se pronuncia el influencer, zanjando de un plumazo los rumores sobre su posible reconciliación con su exnovia. "Tenemos buena relación, pero ella tiene su vida y yo la mía y está ahora en Honduras, que ojalá pueda ganar y le vaya muy bien, pero cada uno tiene sus planes" ha revelado.

"Ya llevamos un montón, lo hemos hablado muchas veces y está todo muy hablado pero* decidimos que lo mejor era esto y nada" añade, dejando claro que aunque a él también le "encantaba" la pareja que hacían, ambos han decidido que lo suyo es imposible: "A veces no se puede. No porque no nos queramos, sino porque no se puede".

El motivo de que afirme con tal rotunidad que no volverá con Adara es, como explica, "que cada uno tiene sus momentos y a lo mejor no es el momento de los dos". Por eso, y aunque insiste en que ambos se quieren, hay puntos fundamentales de la relación "donde no nos compenetramos bien".

Consciente de que más de uno pensará que el hijo de la 'superviviente' -Martín, de 4 años- ha podido influir en esta "falta de complementación", Rodri asegura que "no ha influido eso para nada. Yo lo respeto muchísimo y de hecho tiene un niño que es una monada, vamos, espectacular". "Y con su madre, Elena, también tengo una relación estupenda" aclara.

"A veces pasa esto, que tú pruebas y pruebas y ves que no funciona y cuando no funciona, no pasa nada. Lo mejor es acabar bien y ya está" zanja, asegurando que "no hemos acabado mal ni nada de eso, no ha habido guerra y y no voy a hablar nunca mal de ella".

Una vez aclarado que lo suyo con Adara es imposible, ¿se plantea Rodri enamorarse de nuevo? Como confiesa, no: "De momento estoy tranquilo, estoy solo. Estoy disfrutando con amigos, con lo que me salga y estoy muy bien. también necesitaba estar un poco solo y tranquilo y disfrutar un poco de mis padres, de mis amigos, de todo".