Rocío Rafael reúne a grandes rostros conocidos en su cumpleaños

MADRID, 24 (CHANCE)

Rostros conocidos acudieron este viernes a la celebración del cumpleaños de Rocío Rafael en pleno centro madrileño. Victoria Martín Serrano era una de las primeras en llegar y minutos más tarde aparecía su hija, Vicky Martín Berrocal, grandes amigas de la protagonista de la noche. Además, también pudimos ver a Makoke, Madame de Rosa, Arantxa de Benito, Alba Díaz, Elena Tablada, Ares Teixidó y Bruna Manzoni entre otros.

Ares y su pareja, Bruna, llegaban dispuestas a pasárselo muy bien porque "Rocío es vida, alegría, no se puede esperar más que eso" y además, también nos desvelaban que tienen planeado formar una familia y tener hijos: "es algo que tenemos hablado, consensuado, planeado y con muchas ganas de que llegue el momento".

Vicky nos sorprendía porque llegaba con un vestido negro impresionante, con escote vertiginoso, pero lo cierto es que no se paraba a hablar con los medios de comunicación, ni siquiera nos desvelaba si ya tiene el vestido que lucirá en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Por su parte, Madame de la Rosa se mostraba de lo más simpática ante las cámaras y aprovechaba para defender a Victoria Federica tras las críticas: "algunas tenemos que trabajar desde cero porque tú no tienes una posición dada, ella tiene una poción dada, no es culpable, empieza con más ventaja pero hay que saber mantenerse. Entiendo que no debe haber molestar, no te tiene que molestar, eso sí, es cierto que tienes que ver que hay más esfuerzo en una parte que en otra hasta llegar a cierto punto, pero ella tiene que trabajar hasta demostrar, como hacemos todas no te tiene que molestar, cada uno tiene su papel".

Arantxa de Benito llegaba a la fiesta de cumpleaños y presumía de lo buena madre que es su hija Zayra Gutiérrez: "Está hecha una madraza, muy bien". Los primeros meses como abuela están siendo muy especialmente "maravillosos, sí. Mucha ternura, mucho amor", pero desconocía si pronto se celebrará el bautizo del pequeño: "No lo sé, eso ya es una decisión de los padres".

Por último, Alba Díaz nos desvelaba que sus planes de disfrutar al máximo los próximos meses de verano ahora que está soltera: "Feliz, la verdad. Me encanta el verano, es una época maravillosa, muy alegre. Hay que pillarlo con ganas, claro que sí". Además, aprovechaba para defender lo importante que es tener amor propio: "Con tenerme a mí misma, que es lo importante, yo creo que da igual soltera, con pareja. Hay que tenerse a uno mismo y ser feliz con uno mismo. Siempre lo doy todo, en todos los momentos de mi vida. Intento ser la mejor versión de mí, la verdad".