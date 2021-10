Rocío Flores visita una inmobiliaria pero desmiente que se vaya a mudar. ¿Busca casa para Antonio David?

MADRID, 25 (CHANCE)

Intentando continuar con su vida al margen del complicado momento que atraviesa su familia por las informaciones que se han desatado a raíz de la noticia de la supuesta separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno, Rocío Flores ha comenzado la semana visitando una inmobiliaria acompañada por su novio, Manuel Bedmar.

¿Busca nuevo hogar la pareja, que lleva algo más de un año viviendo de alquiler en un espectacular piso situado en una de las mejores zonas de Málaga? La respuesta, en boca de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', es un "no" rotundo. "Nos habéis cambiado de casa ya quinientas veces. No me cambio. Estoy estupenda", ha confesado Rocío, sin aclarar el motivo de su visita a una inmobiliaria.

Si no es para ella, es inevitable que nos preguntemos si está la influencer buscando entonces un nuevo hogar para su padre, lo que daría fuerza a los rumores de que su matrimonio con Olga está roto definitivamente. Una posibilidad sobre la que Rocío prefiere no pronunciarse, guardando silencio acerca de cómo está Antonio David tras los titulares que ha acaparado su vida privada - tanto su separación como su presunto affaire con una conocida reportera de Mediaset - en los últimos días.

Estaremos pendientes para intentar averiguar por qué Rocío, si no piensa mudarse, ha visitado una inmobilaria, algo que sin duda da peso a la veracidad de la separación matrimonial de Antonio David y Olga, que los protagonistas siguen sin confirmar o desmentir casi una semana después de su publicación.