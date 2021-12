Rocío Flores se rompe al hablar de su nula relación con su madre

MADRID, 16 (CHANCE)

Rocío Flores era de los pocos miembros de la familia de Rocío Jurado que todavía no se habían pronunciado sobre el homenaje que Rocío Carrasco hizo a su madre, 'El último viaje de Rocío'. Decimos era porque la colaboradora se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' este jueves y, como no podía ser de otra manera, ha confesado qué le ha parecido el programa.

Sin poder contener las lágrimas al recordar a su abuela, la influencer se ha roto completamente al hablar de la brecha que existe entre su madre y ella y que cada vez parece más grande e insalvable, aunque, como ha confesado destrozada, no es porque así lo desee ya que, como ha dejado claro, "es mi madre y siempre voy a estar ahí".

ROCIO FLORES SE PRONUNCIA SOBRE 'EL ULTIMO VIAJE DE ROCIO'.

Emocionada y admitiendo que "ha sido una semanita intensita", Rocío ha confirmado que vio el homenaje a su abuela: "Vi la primera parte en directo y luego dejé de verlo, y lo he visto poco a poco", ha señalado, reconociendo que se emocionó con el programa porque "todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe a poco como nieta, porque es la artista más grande que ha dado este país y ojalá se le hicieran homenajes todos los días. Todo lo que sea realzar la carrera artística de mi abuela y recordarla me parece bien". "Si mi madre cree que la mejor manera de rendirle homenaje es esa pues me parece bien, lo respeto", ha dicho.

Dolida, ha revelado que "nadie" la invitó al especial, aunque ha aclarado que "si me hubiesen invitado probablemente tampoco hubiese ido". "Doy mi enhorabuena porque me emocioné muchismo y me gustó y ojalá y algún día mi abuela pueda tener un museo que es lo que se merece y que la gente que la quiere tenga la oportunidad de ir y ver las cosas", ha dicho.

Incapaz de contener la emoción, Rocío ha confesado que lo único que tiene de Rocío Jurado es "un rosario que rescaté hace poco cuando me independicé". "Es lo único que a mí me dio mi madre de mi abuela cuando mi abuela ya no estaba, pero con total certeza no te puedo decir que sea de ella" ha añadido, confesando que le gustaría tener algún recuerdo de la artista y valorando la posibilidad de que algún día su madre le de algo: "como si me da una botella de agua fíjate". "El anillo de mi abuela que lleva mi madre no lo he visto nunca, pero tampco creo que lo vaya a llevar yo. No creo que llegue a mí", ha apuntado sin explicar el por qué de estas palabras.

Además, y para sorpresa de todos, la nieta de Rocío Jurado ha contado que, por lo menos cuando ella vivía con su madre, no había nada de su abuela en su casa: "Hasta que yo me fui de la casa de mi madre no había nada porque estaba todo guardado en contenedores". "Que haya hecho una reforma y que lo haya puesto ahora no lo se, pero hasta que yo he estado no había nada de mi abuela", ha asegurado.

Rota al descubrir que su madre no dijo ni una palabra de ella - a pesar de que Patricia Pardo le preguntó explícitamente por su hija cuando entró por teléfono en 'El programa de Ana Rosa' hace unos días - Rocío ha revelado que no sabe si cada vez hay menos posibilidades de un acercamiento con su progenitora porque "cada vez estoy mas perdida y entiendo todo muchisimo menos. No sé lo que está pasando". "Habría que preguntarle a ella, pero si no quiere referirse a mí cuando le preguntan está en su derecho. Sus hijos están aquí", ha añadido totalmente rota.

Sin poder contener las lágrimas, Rocío ha querido aclarar que su emoción no se debe tanto a su alejamiento por su madre como al homenaje a su abuela, que le ha hecho revivir "los recuerdos que tengo con ella y me remueve un montón de cosas". "Verla a ella me recuerda a mi infancia y daría todo lo que pudiese para volver a estar con ella pero como no puedo* Ha sido una semana intensa"

ROCÍO AFIRMA QUE SI TIENE RELACIÓN CON LOS MOHEDANO ES GRACIAS A SU PADRE

Asegurando que no sabe por qué su madre se alejó de toda su familia materna - "y con ella nos alejamos mi hermano y yo, que hemos estado mucho tiempo sin tener relación" ha afirmado - Rocío ha apuntado que retomó su relación con los Mohedano, con Gloria Camila y con José Fernando "por parte de mi padre".

"No sentía que mi madre y Gloria eran hermanas porque el trato ha sido en contadas ocasiones. Al final hemos crecido todos cada uno por su lado. Nunca he visto tampoco esa imagen*. Mientras mi abuela vivía eso era una familia normal y corriente en la casa de La Moraleja. Jose, Gloria, David y yo íbamos juntos a todos lados. Luego ya no", ha confesado, reiterando que fue "mi padre el que facilitó que pudiésemos verlos".

ROCÍO DESVELA QUE SU MADRE NO FELICITÓ A SU HERMANO DAVID EN SU 23 CUMPLEAÑOS

Visiblemente más tranquila tras una pausa publicitaria, Rocío también ha revelado que su madre no felicitó ayer a su hermano David por su 23 cumpleaños, "pero no pasa nada. Desde los 18 hasta los 23 que tiene... cuando ella quiera que le llame". "Mi hermano siempre va a estar ahí, nunca se va a ir" ha asegurado, añadiendo que ella también, "aunque la gente tiene la sensación de que a mí no me duele. Soy su hija, es mi madre, es mi familia". "Nunca te llegas a acostumbrar a la ausencia de tu madre pero cuando ves lo que ves y lo ves tan evidente al final*" ha añadido resignada ante el hecho de que su progenitora no quiere tener relación con ellos.

Sin embargo y a pesar de que Rocío Carrasco no felicitó a su hijo, Rocío ha contado que el cumpleaños fue "muy bien, todos en familia". "Estábamos todos. Han roto un matrimonio pero somos una familia y con total normalidad", ha confirmado, dejando claro que tanto Antonio David como Olga Moreno estuvieron en la celebración.

Una fiesta en la que, al contrario de lo que ha comentado Lequio, David no pidió como regalo que su padre y Olga se diesen un beso: "Yo estuve en todo momento y q sea su deseo no lo se pero esa pregunta no se hizo", ha dicho, dejando en el aire la posibilidad de que la expareja se de una segunda oportunidad con un críptico "el tiempo lo dirá, es la frase, el tiempo lo dirá".