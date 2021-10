Rocío Flores reacciona a la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco

MADRID, 7 (CHANCE)

Gloria Camila ha dado un paso al frente tras meses de silencio y, dispuesta a defender el honor y la intimidad de su madre de cara a la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco que se estrenará próximamente, ha iniciado los trámites para demandar a su hermana. Así, la actriz ha iniciado los trámites legales para que la mujer de Fidel Albiac deposite en los Juzgados de Alcobendas los manuscritos y documentos privados de Rocío Jurado, considerando que si en su día la artista los quiso mantener ocultos, sería una intromisión en sus derechos fundamentales que ahora su hija los hiciese públicos en 'En el nombre de Rocío' para explicar por qué no tiene relación ni con los Mohedano ni con José Ortega Cano.

Un golpe de efecto de Gloria Camila que, lejos de buscar un acercamiento con Rocío Carrasco como se venía rumoreando insistentemente desde que se estrenó la primera parte de la docuserie, ha iniciado una batalla legal para que su hermana no vulnere el honor de su madre desvelando sus comentados escritos íntimos, que han hecho correr ríos de tinta en las últimas semanas, insinuándose que la relación de Rocío Jurado con su marido y con sus hermanos Amador y Gloria no era tan idilícia como creíamos

Una sorprendente noticia sobre la que hemos preguntado a Rocío Flores a su llegada a Madrid para colaborar en 'El programa de Ana Rosa'. Intentando mantenerse al margen de la demanda de Gloria Camila a Rocío Carrasco, la influencer asegura no tener "nada que decir" sobre este nuevo varapalo para su madre, confesando que "no tengo ni idea, no lo sé" de si las hermanas se verán las caras próximamente en los juzgados.

Eso sí, cuando le preguntamos si ha podido hablar con Gloria sobre su batalla legal contra su progenitora, Rocío sufre un incontenible ataque de tos. "Estoy así así", se ha justificado, dejando claro que su reacción no se debe a su conversación con su tía sobre la demanda, sino a que lleva unos días mala de la garganta y que recientemente ha padecido una bronquitis. "Ya estoy mejor", confiesa.