Rocío Flores se enfrenta al muro del círculo de Rociíto tras hablar de una posible reconciliación

MADRID, 28 (CHANCE)

Rocío Flores ha dejado abierta las puertas a una posible reconciliación con su madre, Rocío Carrasco. Visiblemente emocionada, la hija de Antonio David explicaba en el plató de Gran Hermano VIP que no descarta volverte a retomar la relación con su Rociíto pues al fin y al cabo, es su madre.

"Yo creo que sí. De verdad. Te estoy siendo sincera. Creo que en un futuro, cuando pasen muchas cosas, sí. Es mi madre", explicaba Ro a Jorge Javier Vázquez.

Unas declaraciones que han causado muchas impresiones, tanto para bien como para mal. Y es que en el sector más cercano a la hija de Rocío Jurado no se ha visto con buenos ojos esta voluntad reconciliadora.

Belén Rodríguez era una de las primeras en dejar claro que la versión dada por Antonio David en relación a su suegra es mentira: "Yo no dudo que la niña quiera mucho a su abuela, pero Antonio David no tenía relación con Rocío Jurado". Además, explicaba que el mensaje de Rocío Flores no le había emocionado porque "a lo mejor a alguien que conoce la verdadera historia no le conmueve tanto".

Un auténtico muro al que se enfrenta Ro para volver a reencontrarse con su madre después de muchos años sin hablarse. Por su parte, ella ha preferido guardar silencio cuando se le preguntó por este tema en la estación de trenes de Atocha.