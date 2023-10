Rocío Carrasco se pronuncia sobre la exclusiva de Edmundo Arrocet hablando de María Teresa Campos

MADRID, 6 (CHANCE)

Un mes después de la muerte de María Teresa Campos, a la que consideraba su segunda madre, Rocío Carrasco retoma poco a poco su vida social. Demostrando su apoyo incondicional a su amiga Alba Carrillo, la hija de Rocío Jurado ha elegido la presentación del primer libro de la modelo, 'Lista para la vida', para reaparecer públicamente y romper su silencio sobre la exclusiva de Edmundo Arrocet contra Terelu y Carmen Borrego.

Aunque no puede disimular que no le han sentado bien las declaraciones del humorista dejando entrever que las hijas de María Teresa no se preocuparon por ella durante los seis años que duró su relación -"yo la dejé lúcida, sana y brillante" asegura entre otras cosas, insinuando que el declive de la presentadora empezó cuando se quedó sola- Rocío prefiere seguir el ejemplo de las hijas de la malagueña y no contestar a Bigote.

"Nos hemos quedado huérfanos muchos. Teresa era no, es muchas cosas en mi vida, pero no me voy a pronunciar. Mi madre tenía un refrán que decía 'para qué vamos a echar cuenta a medios días teniendo días enteros'... no me pronuncio yo" explica, evitando revelar qué opina realmente de Edmundo.

Atravesando una etapa tranquila de su vida y alejada de los focos, Rocío nos ha contado su próximo e ilusionante proyecto: "Una ficción de mis padres en la que estamos trabajando. La vida de él, la de ella y la de los dos juntos, de ambos. Desde que son pequeños, se conocen, se casan y hasta que nace la prenda. Ahí terminará posiblemente".

"Van en paralelo, y a lo mejor de ella se conocen más cosas, pero él (Pedro Carrasco) tiene una vida más interesante si cabe, un vidón, una historia heavy" adelanta.

Una serie en la que está totalmente volcada, por lo que no se plantea seguir los pasos de Alba Carrillo y plasmar sus vivencias en un libro. "¿Te parece que he contado poco? Ya por contar he contado todo lo del mundo" afirma con una sonrisa, confesando que "no lo descarto pero no he pensado en eso, ahora mismo ya he tenido suficiente".

Además, continúa con la gira del musical de Rocío Jurado, que "empezó siendo una cosita muy pequeña" hace 6 años y, como avanza, "seguirá creciendo". "Mi madre estaría loca de contenta, sobre todo con el trabajo que se hace, la reacción del público... un teatro lleno y la gente ríe, llora, canta... ella estaría encantada de la vida" asegura.

Por último, y después de ignorar las preguntas relacionadas con José Ortega Cano, la hija de 'La más grande' se ha pronunciado por primera vez sobre la boda de Ana María Aldón con su novio Eladio: "Mandarle toda la felicidad del mundo porque además es muy buena, te mando muchos besos" ha concluido.