Rocío Carrasco, implacable contra Amador y Gloria Mohedano: "Jauría, malas personas, hipócritas"

La hija de Rocío Jurado desvela que fue su padre, Pedro Carrasco, quien le confesó que su matrimonio con Rocío Jurado se había roto por culpa de sus tíos

MADRID, 17 (CHANCE)

Arranca la segunda entrega de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', y no lo ha podido hacer con más fuerza y polémica. "No me voy a callar más" lleva advirtiendo la hija de Rocío Jurado varias semanas. Y vaya si ha cumplido su palabra, ya que sin pelos en la lengua y como nunca la habíamos escuchado hasta ahora arremete contra su familia mediática, a la que llama "jauría" y "malas personas" y señala directamente a sus tíos Amador y Gloria Mohedano como los culpables de la separación de sus padres.

Según Rocío, 'la más grande' y Pedro Carrasco rompieron su matrimonio enamorados y cuando ninguno de los dos quería tomar esa decisión y fue el boxeador el que le habría confesado a su hija que su separación se debió a "tu tía Gloria y tu tío Amador". La artista, que siempre cuidó a sus hermanos, los habría antepuesto a su marido, que se sintió "ninguneado" por los Mohedano como le contó a la propia Rociíto, que ahora por primera vez lo ha desvelado públicamente.

Emocionada, ha hablado del intenso amor que sentían sus padres el uno por el otro aun después de romper su matrimonio: "Estando separados era maravilloso verlos juntos. Ella tenía adoración con él y él con ella. Ellos dos eran como una balsa de aceite y uno era como mirarse en el espejo del otro". "Se entendían con la mirada" sostiene, asegurando que su madre "murió enamorada de Pedro", del que se separó en 1989: "Él era la bondad personificada y ella moría y mataba por él".

Por este y otros motivos - que sin duda revelará más adelante - Rocío sentencia que la familia mediática de le hizo un daño irreparable a su madre en toda su vida y no está dispuesta a perdonarlo, aunque no fue consciente de nada hasta bastante después del fallecimiento de su madre.

"Mi abuela le pidió que se encargara de sus hermanos Amador y Gloria, que siempre los cuidara. Mi madre lo prometió y lo cumplió con creces, pero creo que hubo un punto de inflexión, su enfermedad, en el que se dio cuenta de que quizás no había hecho las cosas bien para ella misma. Mi madre sabía perfectamente quién era cada uno, pero yo no" admite.

Sin entrar en detalles, Rocío ha hablado de la existencia de un testamento inédito de su madre - un bombazo que ya adelantó hace unos días - asegurando que "una parte" de la familia "se está enterando de que existe eso" y "otra parte", "de que yo lo sé".

Asegurando que su madre "fue justa" en sus últimas voluntades, la mujer de Fidel Albiac tacha a sus tíos de "jauría", "hipócritas" y "malas personas" por lo que sucedió durante el reparto de la herencia de la chipionera. "Mi madre sabía que si ella llega a fallecer y a la jauría no la deja bien servida me iban a comer. Pero al final es algo que no ha podido evitar porque son como son y quieren más" sentencia, dejando entrever que Rocío no habría sido tan generosa con Amador y Gloria en el testamento inédito que encontró en su buró tras su fallecimiento.