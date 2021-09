Rocío Carrasco, un año más sin sus hijos, celebra su quinto aniversario de boda

MADRID, 7 (CHANCE)

En un momento muy bueno a nivel profesional y personal en el que la hija de Rocío Jurado ha encontrado su sitio tras haber contado toda su verdad en el documental sobre su vida, Rocío Carrasco y Fidel Albiac se van de celebración. Hoy el matrimonio celebra su quinnto aniversario de bodas tras darse el 'sí quiero' en una boda de lo más especial el pasado 7 de septiembre de 2016 en la que hubo ausencias muy marcadas.Cumpliendo una de las últimas voluntades de su madre, Rocío y Fidel se convirtieron definitivamente en marido y mujer en una ceremonia que tuvo lugar en la finca Valdepalacios de Torrico, en Toledo. Después de 17 años desde que comenzaron una controvertida relación por la que han luchado contra viento y marea, el matrimonio está más fuerte que nunca demostrando que lo más importante en sus vidas es el amor.Sin duda alguna hoy es un día muy feliz para la pareja pero también con algunos recuerdos agridulces ya que la boda supuso, entre otras cosas, la ruptura total con su hijo David, que prefirió no asistir al enlace. El hecho de que la colaboradora de 'Sálvame' no invitase a su hija Rocío a su boda, con la que lleva sin hablarse desde que en 2012 protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con la joven yéndose a vivir a Málaga con su padre, Antonio David Flores, precipitó el fin de la relación de Rocío con su hijo pequeño.Además de no contar con el apoyo de gran parte de su familia, lo cierto es que la pareja echó de menos a personas muy importantes para ellos como los padres de la novia, Rocío Jurado y Pepe Carrasco, que estuvieron muy presentes durante todo el día.Aunque cinco años después de la esperada boda la relación de Rocío Carrasco con su familia pasa por el momento más complicado, lo cierto es que Fidel Albiac sigue siendo un apoyo fundamental para su mujer en el día a día, pero también en los grandes proyectos profesionales en los que ha participado este año.