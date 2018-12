Roche Farma recolecta más de 100 regalos con destino a Cruz Roja

Los empleados de Roche Farma han realizado una colecta interna en la que han recogido más de 100 regalos para ayudar a los colectivos más desfavorecidos y que se destinarán al proyecto 'Sus derechos en juego' Cruz Roja, que busca garantizar el derecho al juego de todos los niños.

Los juguetes recogidos debían ser nuevos, no sexistas, no bélicos, promover el juego en grupo y servir para todos los rangos de edad. El boletín sobre la vulnerabilidad social de la infancia atendida por Cruz Roja recoge que el 18 por ciento de los niños con los que trabaja la institución humanitaria no tiene ni juegos ni juguetes.

Con la puesta en marcha de la campaña de recogida de juguetes se pretende llegar a 60.000 niños de familias que se encuentran en una situación de dificultad social.

Durante 2018, Roche Farma España ha colaborado con entidades como ONCE, Intermon Oxfam, y ha ayudado a niños con discapacidades con el fin de promover el voluntariado entre sus empleados y mejorar la vida de las personas.