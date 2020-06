Robles: No me van a encontrar nunca echando los muertos a la cabeza de otros

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que a ella no la van a "encontrar nunca echando los muertos" a la cabeza de otras formaciones políticas por la gestión de las residencias de mayores en la crisis del coronavirus, un problema sobre el que hay que sacar "lecciones" para el futuro.

En declaraciones a "Espejo Público" de Antena 3, Robles ha reiterado que la sociedad "tiene que hacer una reflexión de lo que ha pasado". "Ha pasado una cosa muy seria, vamos a aprender de lo que ha ocurrido" y "hacer una apuesta de futuro", ha dicho Robles.

Preguntada sobre qué le parece que el vicepresidente Pablo Iglesias tilde de "crimen" lo ocurrido en los geriátricos y los partidos se echen unos a otros los fallecidos "a la cabeza", ha dicho que ella no puede compartir eso "en absoluto". Y ha añadido: "Pero lo que no me van a encontrar a mi nunca es echando los muertos, porque al final son personas, son familias".

"Saquemos una lección porque eso es una responsabilidad de todos, no de unos o de otros", ha indicado Robles, que ha invitado a dejar "las crispaciones a un lado" y "trabajar unidos". Y, ha añadido, "si ha habido algún tipo de responsabilidad, ahí está la Fiscalía".

Respecto a las manifestaciones del 8M, Robles ha afirmado que "una vez que han pasado los acontecimientos, todo el mundo sabe y opina", pero que el Gobierno siguió el consejo que entonces le daban los científicos. "En aquel momento, en el día a día, hicimos todo lo que los científicos nos decían que era lo recomendable".

Ella no acudió a las marchas porque, ha dicho, no suele ir a manifestaciones aunque cree "profundamente" en la causa del feminismo, que en su opinión "se puede defender de muchísimas maneras". EFE