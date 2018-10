Robles defiende que un acuartalemiento no es un lugar seguro para acoger a los menores inmigrantes llegados a Lanzarote

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado la decisión de no ceder el acuartelamiento de Arrecife para acoger a los más de cien menores extranjeros no acompañados que han llegado en los últimos días a bordo de pateras a las costas de Lanzarote al considerar que estos lugares no cumplen las "mínimas garantías de seguridad" para el alojamiento de menores.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, criticó este viernes la negativa del Ministerio de Defensa a ceder este acuartelamiento ante el "desbordamiento" de los recursos de los que dispone el Cabildo de Lanzarote para poder atender "de manera digna" a los menores en el tiempo en el que se hacen las pruebas óseas y en el momento en el que su tutela pasa a manos de la Comunidad Autónoma.

En la inauguración de la exposición '175 años de nuestra bandera', Robles ha remarcado que lo que no puede pretender el presidente de Canarias, de quien ha dicho que no cumple con las obligaciones que le marca el Estatuto de su comunidad, es que los menores no acompañados sean trasladados a lugares que no son idóneos para ellos.

"Sin ninguna duda, y como todo el mundo, se puede imaginar hay un riesgo evidente para los menores porque en los acuartelamientos hay armas y otros elementos explosivos, por lo que evidentemente no son el lugar idóneo para recibir a los menores no acompañados", ha incidido.

Por ello, la ministra ha pedido a Clavijo que haga "un esfuerzo solidario", pese a que ha reconocido la dificultad que esto supone para Canarias y para el resto de Comunidades Autónomas, y que no quiera llevar a los menores no acompañados a lugares que no tienen "las mínimas garantías de seguridad" para ellos.