Robles critica las ocurrencias de Castilla y León para prevenir incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado que hay comunidades autónomas que "no han hecho sus deberes" para prevenir los incendios y que con el fuego arrasando sus territorios han tenido "ocurrencias de última hora" como contratar a parados, en alusión a la Junta de Castilla y León.

Sin mencionar explícitamente a ningún gobierno autonómico, Robles ha criticado en una entrevista en Telecinco a la Junta de Castilla y León gobernada por el PP y con tres consejerías de Vox que la semana pasada acordaron un plan de cinco millones de euros para contratar a parados para limpieza de los montes en Zamora.

"Lo que no puede ser ahora es tratar de encontrar culpables cuando en junio hay comunidades que no quiero decir que no tenían listos contratos, ni gente preparada y que entonces adoptan ocurrencias de última hora y echan mano de parados", ha deslizado Robles antes de reiterar que las labores de prevención llevan mucho tiempo.

La ministra se ha mostrado orgullosa por el trabajo que está desarrollando la UME, pero ha advertido que no nos podemos acordar de que esta existe cuando llegan los incendios.

"No quiero mencionar pero hay comunidades autónomas que no han hecho sus deberes y en cambio otras, como Andalucía que sí", ha añadido la ministra de Defensa que han enfatizado que la mejor política en la prevención de incendios es la inversión en medios personales y materiales durante todo el año.

Preguntada sobre la posibilidad de reformar el delito de sedición que solicita la Generalitat catalana, la ministra de Defensa ha opinado que el Código Penal tiene que ser una norma "viva" adaptada a la realidad social.

"Que pueda plantearse un debate sobre este delito no tiene por qué preocuparnos. La sociedad no puede estar condicionada por las normas", ha apuntado Robles, quien no obstante ha dejado claro que serán los grupos parlamentarios quienes deberán acordar esa reforma.

También se ha referido Robles a la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE en Andalucía y la posibilidad de que el Gobierno indulte al segundo de ellos.

Para la ministra, los indultos son "el final de un proceso" y, por tanto, es "prematuro" hablar de esta medida cuando no se conoce aún la sentencia del Tribunal SUpremo -será en septiembre- ni tampoco el eventual pronunciamiento del Constitucional al recurso anunciado de Griñán.

"No tenemos sentencia aún y estamos hablando desde un punto de visto abstracto", ha valorado Robles.