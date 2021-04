Robles afirma que solo un 3% de los militares han rechazado ponerse la vacuna

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que el grado de rechazo a la vacuna de la covid en las Fuerzas Armadas ha sido, a su juicio, "muy bajo", ya que no ha llegado al 3 % el porcentaje de sus miembros que se han negado a ponérsela.

En declaraciones a Antena 3, Robles ha animado este viernes a vacunarse y, aunque no ha entrado a opinar sobre el retraso en el ritmo de vacunación, ha afirmado que está "convencida de que llegarán vacunas".

Los que se resisten a hacerlo es porque, ha opinado, se ha generado "confusión" a raíz de informaciones científicas contradictorias, pero ha añadido que "la inmensa mayoría hablan de la seguridad de las vacunas".

Sobre la prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo, la ministra ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no la ha descartado, sino que ha dicho que "tiene intención" de no alargarlo. "No ha dicho, como un hecho cerrado, que no se vaya a prorrogar", ha añadido.

Robles, magistrada de carrera, ha llamado a no "perderse en un debate jurídico" sobre si solo con el estado de alarma se pueden imponer restricciones, ya que "cada uno puede hacer una interpretación diferente y los propios tribunales han hecho interpretaciones diferentes".