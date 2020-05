Roberto Leal hace repaso a Anne, Pedroche, Christian Gálvez, Chicote...

MADRID, 13 (CHANCE)

Este miércoles se estrena Pasapalabra en Antena 3 con Roberto Leal. A lo largo de esots años, el presentdor ha creado mucho interés y su estilo y su naturalidad le ha hecho tener un gran número de seguidores. Así, en declaraciones a Europa Press nos ha contado como se siente.

P: Roberto, ¿por qué decides cambiar de aires y embarcarte en este nuevo proyecto?

(ROBERTO LEAL) RL: Al final pienso que es una grandísima oportunidad, es una apuesta importante del grupo Atresmedia y me he sentido muy afortunado en un momento de incertidumbre para todos en el que llegó una oportunidad que no se puede decir que no, un cambio de ciclo, de etapa. En este oficio suele ocurrir a menudo, era un buen momento, no lo había pensado pero cuando me llegó efectivamente no tenía mucho que pensar en este sentido, era muy difícil decir que no a una oferta.

P: 'Pasapalabra' iba unido a Christian Gálvez, ¿Hay nervios?

RL: Fíjate lo que acabas de decir, doce años, yo no llevo ni doce días. Ahora mismo la comparación es inevitable por un lado, pero no me preocupan las audiencias ahora mismo, lo que sí que me preocupa es que la gente que sigue 'Pasapalabra' reconozca su programa, hay gente muy fan de este formato y se sienta cómoda en la cadena que comenzó su andadura. A partir de ahí... ir mejorando poco a poco todos, yo el primero y luego que la gente disfrute. Al final el formato está por encima de todo lo demás, de momento no estoy preocupado por las audiencias, no sabemos cómo será.

P: Competís con un formato como es 'Sálvame', eso te preocupa como cabeza de esto.

RL: Al final en la cadena en la que estés siempre tienes enfrente algo, es lógico, normal y lícito que las cadenas traten de frenar los estrenos de otros programas, siempre ha sido así, forma parte del negocio y del funcionamiento de la tele. Estaba claro que Telecinco iba a colocar ahí su formato y ya está ampliando el Supervivientes última hora. Supongo que el resto de cadenas harán lo mismo o no, no lo sé. Ahora mismo no vivo pendiente de lo que hacen los demás, para mí lo más importante es que el formato tenga una buena acogida, está generando una expectación bonita y ya está. Preocuparnos de lo nuestro que ya vendrán los de enfrente, no convivo con eso, sería muy difícil convivir con el azote de qué van a hacer los demás.

P: Es un nuevo cambio para el formato, eres consciente de que habrá comparaciones.

RL: Es normal y también lo entiendo como algo lógico igual que a él en su día lo compararon son Silvia Jato, doce años después nadie lo compara. Ahora me toca a mí y si me comparan con él es normal. Lo entiendo, lo comprendo y no me preocupa en absoluto, somos presentadores muy distintos. Él lo ha hecho fenomenal, es parte de la familia y de la historia de 'Pasapalabra', es un fuera de serie en lo suyo y yo vengo a hacerlo a mi manera y a disfrutarlo. Que a nadie le quepa ninguna duda de que cuando me he puesto al frente del programa he venido con el chip de disfrutar y hacerlo a nuestra manera. No me preocupa. Sé que pasará, también me pasó en otros trabajos, es normal, casi orgánico que la gente lo haga.

P: He escuchado que Christian sí se ha puesto en contacto contigo, te ha mandado un mensaje cariñoso.

RL: Sí, lo hizo, lo hizo en cuanto mi nombre salió de forma oficial. Me deseó toda la suerte del mundo, me dijo que tenía mucha suerte porque era un gran equipo que me iba a ayudar mucho cosa en la que lleva razón y sobre todo lo he podido descubrir poco a poco. También me dijo que estaba seguro de que lo iba a disfrutar, que lo iba a hacer muy bien y que adelante. Me pareció por su parte muy caballero y muy compañero, al final se trata de eso, aquí hemos venido a trabajar.

P: Cadenas como TVE o Antena 3 han confiado en ti, resucitar formatos como OT, ahora Pasapalabra, eso tiene que enorgullecer como profesional. ¿En qué momento estás?

RL: Estoy muy contento y muy feliz. Creo que estoy en un punto de madurez en la que valoro mucho todo lo que me llega por parte de compañeros y de una empresa como Antena 3 o TVE. Soy muy consciente de que cada oportunidad que te dan tienes que estar a la altura. Estoy en un momento profesional muy bueno, feliz y espero que dure mucho tiempo. Al final estoy haciendo lo que siempre que querido que es estar en el área de entretenimiento y disfrutando, cuando tu disfrutar eso se nota y se comparte. Me alegro que así sea, que llegue a la gente y además resucitar formatos, al final el formato siempre está por encima del presentador, si OT volvió a lo grande fue por muchísimos factores, que tú estés ahí puede ser un elemento más pero no me considero un resucitador de formatos, yo vengo a jugar a mi manera y espero estar a la altura que es lo único que tengo en la cabeza.

P: ¿Te ves acompañando a Cristina Pedroche desde la Puerta del Sol para despedir el año?

RL: No, no me veo ahora mismo haciendo eso porque creo que lo hacen estupendamente bien los dos compañeros, soy muy amigo de Chicote, de la propia Cristina y creo que forman un tándem... ahí está el dato, el año pasado estando con Anne y ellos ahí creo que quedamos en empate técnico, creo que están haciendo historia como tándem y es interesante seguir viéndoles. No es una de las cosas que yo me haya planteado.

P: ¿Cómo ha sido este confinamiento, qué conclusión sacas, te han entrado ganas de darle ese hermanito a Lola?

RL: Ya lo he dicho muchas veces, no es nada nuevo, claro que quiero darle un hermanito a Lola, cuando llegue bienvenido será. El confinamiento como tú, como todos, con un poquito de montaña rusa, días muy grandes en los que tenías ganas de hacer de todo y días que dices 'tierra trágame', tratando de hacer cosas de provecho, días completamente off y días en los que he sacado partido a muchas cosas que tenía un poquito arrinconadas.