Rivera promete impulsar una Ley Nacional de Custodia Compartida: "Es igualdad y un derecho"

Insiste en "poner en marcha" una Alta Inspección Educativa, "que hoy es inexistente", para que en todos los colegios "se cumpla la Constitución"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a poner en marcha una Ley Nacional de Custodia Compartida si tras las elecciones generales del 28 de abril llega a la Presidencia del Gobierno, al tiempo que ha defendido que esta medida es "igualdad" y "un derecho".

"Vamos a poner en marcha la Ley de Custodia Compartida nacional, porque la custodia compartida es un derecho, porque que es igualdad", ha señalado en los Desayunos Informativos de Europa Press, defendiendo la necesidad de impulsar una legislación nacional a ese respecto.

Según ha defendido, hay "millones" de familias con padres separados que quieren "compartir en libertad la corresponsabilidad" sobre sus hijos. "Si somos iguales los hombres y mujeres ante la ley, tenemos que poder compartir, si así lo decide un juez, la custodia", ha argumentado.

"BATALLA POR TODOS LOS TIPOS DE FAMILIAS"

Durante su intervención, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, ha reiterado que si llega a La Moncloa, extenderá la condición de familia numerosa "a todas las familias con dos o más hijos", en lugar de tres o más, tal y como está regulado actualmente. Asimismo, ampliará los beneficios de las familias numerosas a todas "las familias monoparentales con uno o más hijos".

"Tener dos hijos empieza a ser milagroso", ha manifestado Rivera, quien también ve "milagroso" ser madre, tener hijos y conciliar. Según ha dicho, estas son medidas para que nazcan más niños en España.

GESTACIÓN SUBROGADA

Asimismo, también se ha comprometido a lograr que la gestación subrogada sea "una realidad, no un mercadeo" con una regulación "garantista, moderna y altruista".

"Vamos a poner en marcha una auténtica batalla por todos los tipos de familias", ha incidido, insistiendo en que "todas" merecen el "respeto del Gobierno". "Familias al lado del Gobierno, y Gobierno al lado de familias, y la gran familia que es España trabajando juntos por la prosperidad", ha subrayado.

En esta línea, también ha expresado su intención de "equiparar" los derechos de las parejas de hecho con las que sí se casan.

INSPECCIÓN EDUCATIVA

Por otro lado, Rivera ha dicho que una de las "irresponsabilidades" de Pedro Sánchez fue "dinamitar" el Pacto Nacional por la Educación", teniendo en cuenta que la educación es "una prioridad".

En el ámbito educativo, el líder de Cs se ha comprometido a "poner en marcha una Alta Inspección Educativa que hoy es inexistente para que no haya ni un solo colegio en España donde no se cumpla la Constitución". "La escuela pública es sagrada y en ella no puede haber símbolos partidistas ni libros manipulados", ha declarado.

Según ha afirmado, "es mentira" que la educación sea una cuestión "exclusiva" de las comunidades autónomas, sino que es "compartida" con el Estado.

Así, Rivera ha defendido el español como lengua vehicular" ya que, a su juicio, debe estar "al lado" de las lenguas cooficiales, pero "sin renunciar" a ninguna. "Propongo que en todas las escuelas se estudie español", ha declarado.

"El español es la lengua vehicular más fuerte junto al inglés en el mundo", ha argumentado. Es más, ha cuestionado que en la administración y sistema de oposiciones se ponga por delante el nivel lingüístico al valor profesional, como sucede con los médicos en algunas comunidades autónomas. "¿De verdad le van a distinguir por un nivel lingüístico que no tiene el consejero del Gobierno? ", ha lamentado.

Para Rivera, las descentralización del Estado debe "mejorar" los derechos de los españoles, y por ello ha reclamado la puesta en marcha de una tarjeta sanitaria única para todo el territorio español.

DESPOBLACIÓN, UN "PROBLEMA DE ESTADO"

Por último, Rivera ha dicho que la despoblación de España es "un problema de Estado". Por ello, ha propuesto un pacto de Estado para abordarla, bajo una mesa de negociación con las comunidades.

Para evitarla, ha abogado por aplicar menos impuestos para los que viven, trabajan y tienen una empresa en el entorno rural, así como una tarifa super reducida de 30 euros para las autónomas que trabajan en el campo.