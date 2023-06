Risto Mejide confirma su ruptura con Natalia Almarcha y le manda un mensaje

MADRID, 15 (CHANCE)

Risto Mejide y Natalia Almarcha parecían, desde que su historia de amor salió a la luz pública el pasado marzo, la pareja perfecta. Este domingo, confirmando que su noviazgo estaba ya tan afianzada que la joven farmacéutica ya había conocido a su hija Roma, el presentador compartía en sus redes sociales una imagen de ambas abrazadas -añadiendo una palabra de lo más reveladora, 'amoR', haciendo un juego de palabras con el nombre de la pequeña fruto de su relación con Laura Escanes- que dejaba entrever que estaban más felices que nunca.

Sin embargo, algo ha pasado en las últimas 48 horas para que la pareja haya roto fulminantemente. Las alarmas se encendieron este martes cuando Risto y Natalia dejaron de seguirse en redes sociales y el publicista eliminó de su Instagram la instantánea de su novia -ya exnovia- con su hija.

Poco después, la valenciana rompía su silencio y compartía una demoledora reflexión en sus redes sociales que dejaba entrever que su historia de amor con el presentador de 'Todo es mentira' ya era historia: "Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor". "Vivimos en un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco" sentenciaba, dejando entrever que su relación con Risto no habría terminado de la mejor manera.

Un mensaje al que el jurado de 'Got Talent' no ha tardado en reaccionar, confirmando su ruptura a través de una historia que ha compartido este jueves en Instagram y en la que, dejando claro que no volverá a hablar de este tema, ha lanzado un dardo a la mujer que hasta hace dos días ocupaba su corazón, Natalia.

"De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones . La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos" ha comenzado, asegurando que "jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación".

"Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida" ha añadido, revelando que la valenciana es "una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor.

A continuación, ha pedido a sus seguidores que no esperen de él que después de su ruptura "entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable". "Esa persona (Natalia) merecerá siempre mi respeto y por lo tanto, mi más sincera consideración. Si ella decide contaros la mitad de nuestra historia, será cosa suya" ha lanzado, antes de confesar que él "por ella y por mis hijos, y por lo que puedan ver y leer en el futuro, guardaré silencio".

"Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga" ha finalizado, dejando entrever que no es el último capítulo de una ruptura cuyos motivos podríamos conocer muy pronto. ¿Romperá Natalia Almarcha su silencio para dar su versión de los hechos? Tiempo al tiempo, pero después de la demoledora reflexión que compartía en redes sociales después de que Risto borrase de sus redes sociales su última publicación, a pocos le extrañaría.