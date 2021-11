La Rioja aplaza consultar a la Justicia la implantación del pasaporte covid

El Gobierno de La Rioja ha acordado postergar su decisión de consultar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en esta comunidad la posibilidad de implantar el pasaporte covid en la región, tras la actualización del semáforo covid-19, que se adaptará a la realidad de esta comunidad de forma "ágil".

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Gobierno riojano, Alex Dorado, en la rueda informativa posterior al Consejo, que ha acordado continuar el mantenimiento del nivel bajo del Plan de Medidas según Indicadores para toda la comunidad.

Otra de las razones por las que el Gobierno riojano ha acordado postergar la decisión de consultar al TSJ, ha explicado Dorado, es la no autorización del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Gobierno Vasco de implantar la exigencia de tener este pasaporte para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con comedores para más de 50 personas en esta comunidad vecina a La Rioja.

"Ahora lo importante es vacunar y vacunar, unir prevención y vacunación porque es la mejor forma de luchar contra la pandemia", y es la prioridad del Ejecutivo riojano, ha recalcado su portavoz.

Ha incidido en el llamamiento del Gobierno de La Rioja a la población no vacunada frente a la covid-19 a que se vacune, así como a todo el conjunto de la población a cumplir las normas sanitarias de higiene de manos, aumentar ventilación de los espacios cerrados, uso de mascarilla y guardar la distancia social.

La incidencia acumulada a 14 días en La Rioja se sitúa en 161 casos por 100.000 habitantes y, aunque en la situación a nivel hospitalario, en planta y UCI, "está controlada", es preciso extremar la precaución, ha dicho Dorado.

Según los datos facilitados este miércoles por el Ejecutivo, en las últimas 24 horas no se han notificado fallecimientos por covid-19 en la comunidad, donde el número de casos activos asciende a 389, frente a los 404 de la jornada anterior.

Dorado también ha dicho que la actualización del semáforo covid no asocia medidas restrictivas y el Gobierno regional, de momento, no tiene intención de adoptar medidas más restrictivas, pero no las descarta, ha asegurado, si se incrementa el riesgo para la población.

A este respecto, ha recordado que de los 4 pacientes covid-19 ingresados en la UCI, la mitad forman parte del 10 % de la población riojana que sigue sin estar vacunada en La Rioja.