El riesgo de invertir dinero en criptomonedas: "Es una burbuja que no se sabe cuándo va a explotar"

La palabra criptomoneda está cada vez más presente en las conversaciones, un activo digital en el que cada vez invierte más gente y que está generando un enorme interés. Hay quien habla de los bitcoins como el dinero del futuro y hay quien considera que al no estar reguladas ni controladas por ninguna institución puede ser un problema y hasta un fraude.

Las criptomonedas han cambiado la manera de ver la economía a muchas personas. Son monedas digitales que utilizan métodos de criptografía para poder asegurar transacciones alejado del modelo de bancos tradicionales, eliminando así cualquier intermediario acelerando el proceso dentro de una red en la que todos los usuarios velan por el buen funcionamiento del entramado. Su origen fue descrito por primera vez por Wei Dai, en 1998, donde propuso la idea de crear un nuevo tipo de dinero descentralizado que empleara la criptografía como medio de control. La primera criptomoneda que se creó fue la del Bitcoin, creada en 2009 por el desarrollador japonés Satoshi Nakamot.

Pero... ¿Cuánto vale un bitcoin? Su valor se estima en los más de 53 mil euros. Sin ir más lejos, algunos países ya la han legalizado para aceptarla como método de pago válido en todas las transacciones. Sin embargo su valor puede fluctuar enormemente y hay muchos economistas que ya han advertido de los peligros de estas monedas virtuales.

El primer país del mundo en legalizar este tipo de monedas virtuales fue El Salvador, permitiendo la circulación del Bitcoin como moneda, además del dólar estadounidense.

En el mercado actual existen varias criptomonedas con nombres diferentes: Bitcoin, Ethereum o Binance Coin, son las más conocidas y las que más valor tienen en el mercado actual. Estas nuevas monedas digitales han movido en España más de 60 mil millones de euros durante el año pasado, según el Banco de España. Lo que equivale al 4,8% del PIB. España se ha convertido en el quinto país de Europa con más transacciones con monedas digitales por volumen negociado.

El bitcoin ha ido levemente en descenso. A principios de abril costaba más de 40.000 euros. Hoy ronda los 28.000 euros. En la actualidad, hay muchas estafas piramidales a raíz de las criptomonedas.

Y es que las criptomonedas han sido activos rentables en los últimos años si sabías cómo invertir. Pero toda inversión conlleva un riesgo y más con la volatilidad que caracteriza estos mercados. En nuestro país, es una opción que tiene mucho peso. Uno de cada diez adultos posee algún criptoactivo. El mundo de las criptomonedas han abierto un mundo de posibilidades siempre que se haga con cabeza y precaución.

¿A qué se debe su volatilidad?

Como en todos los mercados de oferta y demanda, hay diferentes enfoques que pueden provocar subidas y bajadas. Y hay varios motivos por los que esto sucede así. Felipe Herranz, del Colegio de Economistas de Madrid, cuenta que, en un principio, "los aumentos fueron enormes, hay inversiones muy pequeñas que no aportan estabilidad". No solo eso, sino que además otro condicionante es que, salvo en El Salvador, "no hay un respaldo legal que lo soporte". Las dudas en cuanto a su momento y a las diferentes circunstancias en las que se encuentran las criptomonedas, dificultan en gran manera su tratamiento.