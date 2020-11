Ridícula imagen de George R.R. Martin en el piloto de Juego de tronos

MADRID, 2 (CulturaOcio)

Aunque ha pasado más de un año desde el final de 'Juego de tronos', la serie continúa muy viva en el fandom. Además de por el spin-off precuela sobre los orígenes de la casa Targaryen en 'House of the Dragon', también por la (eterna) espera de la llegada del sexto libro de la saga. Quizás no sea una fecha definitiva, pero George R.R. Martin ha querido tener un detalle con los seguidores, al compartir una foto de su cameo en la ficción de HBO.

"Aquí un vistazo al pasado, al episodio piloto original de GOT", publicó el autor en sus redes sociales. "Rodamos la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo en Marruecos. Ian McNeice interpretó a Illyrio Mopatis y yo a uno de los invitados a la boda, presumiblemente otro magíster", explicó Martin.

En la imagen, puede verse Martin como un noble Pentoshi, junto con McNeice vestido de Illyrio. Ambos llevan el atuendo tradicional de la Ciudad Libre de Pentos. El episodio piloto se rodó en 2009, aunque buena parte del capítulo tuvo que volver a grabarse antes de su emisión en abril de 2011.

https://twitter.com/GRRMspeaking/status/1321835472449085441

En esa regrabación, varios personajes cambiaron de actor, como Daenerys, que pasó de ser interpretada por Tamzin Merchant a serlo por Emilia Clarke o el propio Illyrio, papel que recayó en Roger Allam. El cameo de Martin como invitado a la boda, finalmente, no pasó el corte final, lo que conllevó que el autor no saliese en la serie.