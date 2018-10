Richard Gere visita a Pedro Sánchez en La Moncloa para concienciar sobre los 'sin techo'

MADRID, 25 (CHANCE)

Pedro Sánchez ha recibido esta tarde una visita muy especial. Richard Gere ha visitado la Moncloa acompañado del presidente de la Fundación RAIS, Fernando Vidal y Alejandra Silva, su mujer y madrina de la fundación.

El actor de Hollywood ha acudido para hablar con el presidente de España sobre la problemática de la exclusión social que sufren las personas sin hogar y el trabajo que hace la fundación para ayudarles a salir de esta complicada situación.

Una causa con la que el actor de Novia a la fuga siempre ha estado muy implicado, trabajando con organizaciones que luchan contra dicha situación. Tal es su involucración que en 2015 protagonizó la película Invisibles, metiéndose en la piel de un mendigo. Aunque con Pedro Sánchez ha charlado sobre La Cena, la película que protagoniza y estrena el próximo 11 de diciembre y cuenta con una gran implicación de personas sin techo.

La película rodada en las calles de Nueva York pone de manifiesto una cruda realidad, que no solo afecta a la gran matanza sino también a las ciudades de nuestro país. "He dormido en la calle para conocer el problema de los 'sin techo'. Rodando en Nueva York no me prestaron atención, era invisible", confesaba el actor sobre su último trabajo.

Richard Gere y el presidente se han mostrado de lo más cómplices y cercanos, poniendo mucho interés en las palabras del aclamado actor.