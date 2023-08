Ribera sobre Rubiales: "Vamos a activar lo que esté en nuestra mano para que este señor no represente el fútbol español"

La vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno va a activar lo que esté "en su mano" para que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, abandone su cargo, después de que el dirigente haya renunciado a abandonar su cargo durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes, pese a las críticas a su comportamiento durante la final del Mundial femenino.

"Lógicamente vamos a activar todo lo que esté en nuestra mano para que este señor, que difícilmente puede calificarse como un digno representante del fútbol español, siga al frente del fútbol español", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de su visita a la isla canaria de La Palma.

Asimismo, ha recalcado que Rubiales "se retrata a sí mismo". "Me parece muy sorprendente que considere normal lo que ha hecho, que considere normal ese tipo de relación con las chicas, con las mujeres con las que trabaja y que además reivindique que los hombres no se acomplejen y que sigan esa normalidad de ese tipo de relación con las mujeres", ha denunciado.

En este sentido, ha invitado a Rubiales a reflexionar sobre "si considera que está a la altura de las funciones que representa y si le parece digno ese tipo de comportamiento y relación con las mujeres con las que trabaja".

"De alguna manera tiene una relación de subordinación, de dependencia especial, porque obviamente no es el tipo de relación que tiene con los jugadores de fútbol en España. Este señor no parece muy digno ni muy a la altura de la responsabilidad que ostenta ese tipo de reacciones y ese tipo de comportamientos que hemos visto televisados o en fotos en estas últimas horas y que han suscitado una enorme alarma e indignación en la sociedad española y yo diría en general en los países occidentales", ha añadido.

UNA REACCIÓN "BRAVUCONA"

Sobre la negativa de Rubiales a dimitir, Ribera ha calificado esta actitud de "bravucona" y ha añadido que "ahonda en esa falta de realismo". "¿Queremos que esto sea el comportamiento que tengan los jefes o los compañeros de trabajo de nuestras hijas? Yo creo que la respuesta es muy obvia, pero que además no solamente presuma, sino que incite y que invite al resto de hombres a defender que esto es normal, me parece que vive en un planeta que desde luego no es territorio España", ha argumentado.

No obstante, ha asegurado que los comportamientos de Rubiales "seguramente vienen desde hace mucho". "Salen fotos que ponen de manifiesto que le parece efectivamente muy normal considerar a las mujeres objetos que se pueden cargar al hombro o que se pueden besuquear o toquetear cuando a él le parezca oportuno celebrar lo que sea", ha concluido.