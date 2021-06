Ribera recuerda a los regantes la necesidad de buscar soluciones compatibles para cuencas cedentes y receptoras

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recordado a los regantes la necesidad de buscar soluciones que sean compatibles para las cuencas cedentes y receptoras y ha confíado en hallar alternativas que "permitan resolver de manera mucho más estructural algo que siempre ha sido traumático".

La ministra, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, se ha referido a la reunión mantenida esta semana con los regantes de Tajo-Segura con los que se ha estado "viendo cómo estructurar en el tiempo las distintas medidas para hacer un uso más inteligente de los volúmenes, mantenimiento lo mejor posible el agua en cabecera y asegurando que hay volumen disponible aguas abajo que se corresponda con las necesidad de los regantes y también de los ayuntamientos que necesitan ese agua en el Levante".

Ribera ha defendido también la necesidad de contar con disponibilidad próxima de agua ante escenarios de sequía muy largos o de inundaciones. "Una de las grandes apuestas es ver de qué manera generamos recursos incrementando la dotación de desalación, la interconexion entre plantas depuradoras y reutilizadoras, llegando a todos los rincones de Levante de manera flexible", ha explicado.

Asimismo, ha reconocido que las señales de precio están en la actualidad "un poco distorsionadas". "Prácticamante no cuesta nada sacar agua de acuíferos y eso no es muy bueno, el agua de superficie cuesta relativamente poco y la desalada, que tiene muy poco impacto ambiental, es muy cara; esto no tiene sentido", ha admitido la titular de Transición Ecológica, quien ha reconocido la "reclamación de los regantes de que haya "una horquilla más clara y congruente".