Ribera pide "no volver a la casilla de salida" en materia de nucleares porque resta "energía humana"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado este jueves por no volver a la "casilla de salida" en relación a las centrales nucleares porque resta "energía humana".

"No es un capítulo que se cierre en esta década, sabemos que en ese mismo calendario la última central se apaga en 2037, o sea, que creo que hay mucho recorrido en el que es importante asumir cada una de las etapas pensando qué es lo que necesitamos, cómo lo hacemos bien y no hacer algo que es probablemente difícil de evitar, y es volver a cuestionarnos cada vez si volvemos a la casilla de salida de nuevo, porque eso quizá retrasa o nos hace perder energía humana, capital, en debates que no siempre acaban teniendo la misma conclusión, pero nos distraen de lo importante", ha apuntado Ribera.

Así lo ha manifestado este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Preguntada por si cree que la posición de Europa respecto a la energía nuclear cambiará con la nueva presidencia de Bélgica una vez terminada la presidencia española y sobre por qué el Gobierno de España se empeña en cerrar la nuclear, Ribera ha precisado que "España es el segundo país europeo en generación nuclear" pero ha añadido que el país tenía que plantearse cómo veía el horizonte energético a 2030 para poder orientar sus decisiones de inversión, un ejercicio que iniciaron hace seis años.

"En el año 2018 activamos una conversación con los titulares de las distintas centrales nucleares en España. Básicamente los debates de forma muy sencilla, muy simple, se centran en hasta dónde, con plenas condiciones de seguridad, dedicamos qué volumen de recursos, hacer una especie de 'retrofit' general de las centrales en España, de los reactores en España, o hasta dónde preferimos, debemos dedicar esos recursos a otra cosa", ha precisado.

Si bien, ha puntualizado que, en ese caso, necesitan "hacer una gestión ordenada de los procesos de salida para que se puedan ir desmantelando y gestionando los residuos nucleares", no solo con los profesionales en el ámbito de la energía nuclear sino, al mismo tiempo, con "absolutas garantías desde el punto de vista de suministro y desde el punto de vista de la tarea misma que representa la salida de determinadas plantas y la entrada de determinadas otras".

En este sentido, ha recordado que se llegó a un acuerdo en el que "se agilizaron los titulares de dichas plantas para que esto sea así" y ha mostrado su confianza en que "hay un compromiso claro de dedicar el volumen importante de recursos que requeriría ese 'retrofit' en el tiempo por venir".

Por otro lado, preguntada por las elecciones europeas del próximo mes de junio y por si no se vería con posibilidades de ir como cabeza de la lista socialista, Ribera ha señalado que ella es "muy patriota y muy española" y que el "desempeño de esta función en el gobierno de Pedro Sánchez es un inmenso honor". "Por tanto, me siento enormemente bien tratada", ha asegurado.

En cuanto al balance de los últimos años, ha dicho que es "extraordinariamente positivo" pues "de los casi 70 acuerdos, 24 están vinculados a la Agenda Verde", y ha destacado el "trabajo excelente del conjunto del gobierno, de los técnicos y embajadores en Bruselas" y de su equipo en el Ministerio y del Parlamento Europeo.

UNA COP DE DUBÁI "EXCEPCIONAL"

Sobre la Conferencia Mundial del Clima (COP 25) celebrada el pasado mes de diciembre en Dubái, la vicepresidenta tercera ha destacado que fue una "COP excepcional" y ha puesto en valor que "por primera vez" se dijo "negro sobre blanco, con el respaldo de casi 200 países y entre ellos todos los grandes productores de combustibles fósiles en el mundo, que ha llegado la hora de dejar atrás los combustibles fósiles y que cuanto antes se haga, mejor".

"En un planeta muerto, y esto es una expresión que viene del movimiento sindical internacional, no hay trabajo, pero tampoco hay riqueza, tampoco hay empleo, tampoco hay agricultura, tampoco hay seguridad alimentaria", ha advertido.