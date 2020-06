Ribera lamenta las "mentiras" del PP cuando la acusa de aprobar la Ley de Cambio Climático "por detrás" y "sin diálogo"

La vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tachado de "mentiras" del PP las palabras del PP acusándola de haber aprobado la Ley de Cambio Climático "por detrás" y "sin diálogo". "La proximidad de las elecciones en Galicia les hace recuperar la profecía maya asociada al cambio climático", ha lamentado.

En la sesión de control, el diputado del PP Joaquín García ha acusado a la ministra de generar "incertidumbre" a los trabajadores del sector alimentario martítimo como consecuencia del artículo introducido en la nueva Ley de Cambio Climático sobre la concesión de territorios en costa. "Yo me interesé en febrero por este asunto y me tachó de alarmista", ha señalado el diputado, añadiendo que, entonces, la ministra habló de un "diálogo", una "escucha" y una "transparencia" que, a su juicio, ahora no se han visto.

Se trata, según el 'popular', de un "cambio de criterio" que, en el caso de Galicia, deja "sin futuro" a unos "40.000 puestos de trabajo" de un millar de empresas relacionadas con las conservas marítimas. "Cada vez que da un brochazo verde surgen auténticos terremotos", ha lamentado García, que también se ha referido a las consecuencias de su norma para Endesa y Alcoa.

"En Portugal, con un Gobierno socialista se dan facilidades, aquí se ponen trabas", ha apuntado, antes de pedirle que retire el artículo sobre costas en la ley.

ELECCIONES EN GALICIA

Para Ribera la realidad que presenta el diputado no es real y, en este sentido, ha indicado que son "20 empresas del ámbito alimentario" las que tiene contabilizadas su departamento afectadas por esta situación y con las que, según ha explicado, están "trabajando tranquilamente".

Además, ha negado que el texto de Cambio Climático se haya hecho por detrás. "Es transparente", ha defendido, recordando al representante del PP que la ley se ha remitido al Parlamento para su discusión.

Ribera ha defendido su labor en este tema, apuntando que su intención es la de solucionar el "gran caos" que ha generado la Ley de Costas impulsada hace años por el PP y que el Tribunal Constitucional "declaró anticonstitucional en parte". "Yo entiendo que la proximidad de las elecciones en Galicia le hagan recuperar la profecía maya asociada al cambio climático", ha declarado Ribera en su intervención, en la que ha lamentado escuchar "tantas mentiras acumuladas" sobre esta materia.