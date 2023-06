Ribera garantiza que los nuevos objetivos de descabonización de España para 2030 serán aprobados antes de las elecciones

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha informado de que la actualización al alza de los objetivos de descarbonización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, estarán aprobados "desde luego" antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio, ya que se están "terminando de revisar".

Así lo ha afirmado Ribera durante su intervención en las III Jornadas de los Fondos Europeos organizadas por eldiario.es donde ha destacado el papel de las nuevas tecnologías para dar estabilidad a la transformación de la economía que recoge el marco estratégico del PNIEC al que califica de "agenda ganadora".

La vicepresidenta ha asegurado que la opción española, que recoge la revisión del PNIEC es elevar su compromiso de reducción de emisiones para 2030 porque España tiene que "acomodar" sus objetivos a la revisión al alza en la UE de llegar a una reducción del 55 por ciento en 2030.

En concreto, la revisión del PNIEC está ahora pendiente de hacer una actualización tras la lectura de todos los comentarios y propuestas recibidas tanto por escrito como en las rondas de conversación y debate celebradas con todos los actores.

Sin embargo, frente a la política desarrollada por su Ministerio, Ribera lamenta que "no se ha encontrado un interlocutor durante todos estos años" en el Partido Popular para hablar de estos temas "en profundidad".

"No se trata de cuestionar la premisa mayor, se trata de hacer propuestas que resuelvan los problemas y que nos permitan seguir avanzando. Y desgraciadamente en estos cinco años eso no ha sido posible. Ha habido personas con las que he hablado, pero cuando ha habido un problema real han sido muchas diferentes", ha criticado Ribera sobre el principal partido de la oposición con el que afirma que tiene una "dificultad real para debatir alternativas".

Frente al modelo del PSOE, cree que el PPE en términos ambientales está "un poco descolocado", algo que observa con la propuesta de alargar las centrales nucleares, como Garoña, o recuperar infraestructuras para las que se requieren "inversiones ingentes" y que no tiene resultados "hasta mucho después".

De todas formas ha reiterado que no ha oído "una sola propuesta" del PP, y que las pocas que escucha de Vox son "un poco disonantes", como la vuelta al carbón, la nuclear o el fracking.

Ribera ha defendido, por el contrario, las políticas "muy interesantes" acometidas por el Ejecutivo en estos cinco años que están "en marcha a una velocidad importante".

Por eso, le parece "enormemente perjudicial" que haya quien con vocación de formar parte de un gobierno de coalición de la derecha "machaque con el mensaje de que esto no es necesario, es un cuento chino o algo que no existe". "El negacionismo y el retardismo, a la hora de la verdad, generan una respuesta de inhibición", ha advertido.

La vicepresidenta, sin citarle, se ha referido al excomisario europeo de Medioambiente Miguel Arias Cañete, con quien ha tenido que hablar cuando ha tenido un problema "real, serio" en esta materia ya que es "difícil" hablar sobre el fondo con el Partido Popular tanto de cuestiones ambientales como de cuestiones en la vida. "Es bueno poder hablar sobre los temas de fondo", considera.