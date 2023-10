Ribera está "muy satisfecha" con el acuerdo de Doñana: "No necesitamos que ningún tribunal nos diga nada"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha asegurado estár "muy satisfecha" con el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para preservar el parque nacional de Doñana. "Hemos tomado la decisión de sumar y no de mantenernos alejados", ha explicado la vicepresidenta en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

"Siempre es importante llegar a acuerdos, garantizar la lealtad institucional y tener presente que, en la defensa del interés general y de los ciudadanos y en la identificación de los desafíos, no necesitamos que ningún tribunal nos diga nada", ha asegurado Ribera tras el enfrentamiento dialéctico mantenido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la proposición de ley para legalizar nuevos regadíos en el entorno del espacio protegido.

La ministra considera que el acuerdo "permite salvar Doñana y apostar por el desarrollo territorial y social y que la gente siente que pude tener futuro, progreso y diversificación de la actividad económica sin poner en riesgo Doñana".

La vicepresidente ha explicado que el germen de la reunión que tuvo lugar ayer entre ambas administraciones surgió hace dos semanas en una conversación con el presidente andaluz en la que se constató "que había una voluntad de trabajar juntos en este doble enfoque de salvar Doñana y garantizar el progreso". Tras reuniones de sus equipos, Ribera ha confirmado el mes de plazo para presentar ideas y escuchar también las propuestas de los agricultores, regantes, alcaldes y organizaciones sociales que "tengan algo que decir e ideas sobre las que poder invertir en cosas que puedan germinar y ser estables".

Ribera ha insistido en que "Doñana no pude ser incompatible con el progreso territorial y la actividad economica no puede ser incompatible con la preservación de Doñana". Asimismo, ha recordado que la proposición de ley de la Junta era "incompatible con los compromisos internacionales, con el plan hidrológico del Guadalquivir y la hubiera puesto en riesgo como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco".

Ha desvinculado, no obstante, el plan inversor propuesto a la Junta de Andalucía con el hecho de que la Comisión Europea haya desbloqueado el tercer tramo de los fondos Next Generation. "Es algo que ha ocurrido en paralelo, pero no está relacionado lo uno con lo otro, aunque también es verdad que en estos momentos disponemos de recursos para apostar por la naturaleza y por un desarrollo de las personas y de los territorios que sea compatible con esa preservación de los ecosistemas".