Ribera desvincula el éxito o fracaso de la Cumbre del Clima del número de Jefes de Estado y Gobierno que asistan

La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha desvinculado el éxito o fracaso de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) del número de jefes de Estado y Gobierno que asistan a la misma. Según ha señalado, hasta donde ella sabe, es un "número relevante", aunque no ha precisado su número.

Este miércoles, la ministra señaló que habrá unas 50 autoridades internacionales entre Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de otras organizaciones internacionales. El Rey Felipe VI tiene previsto dar una recepción en la tarde del lunes 2 de diciembre, día en el que tendrá lugar la sesión inaugural en la que intervendrá el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Ribera ha presentado junto con el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borell, las actividades de España en el exterior con motivo de la COP25. La ministra ha sido preguntada sobre la relevancia de la presencia de mandatarios durante la presentación de las actividades de España en el exterior con motivo de la CO25 y, en este sentido, ha puntualizado que se trata de una invitación "a un diálogo entre pares hecha" por el presidente del Gobierno, en una iniciativa que en su momento había iniciado el presidente Piñera, que "no solamente no puede venir" sino que "puso de manifiesto que evidentemente le parecía estupendo que el presidente del Gobierno anfitrión organizara algo parecido.

"Pero no es un órgano de decisión del proceso negociador de ONU, esto significa por una parte que no tiene sentido o no es comparable lo que pueda ser una convocatoria del secretario general en un contexto oficial de la ONU en septiembre (en referencia a la Cumbre de Acción Climática celebrada en Nueva York) con lo que es un diálogo entre pares que, de manera paralela a la celebración de la cita diplomática se produce", ha señalado.

En todo caso, ha señalado que será Moncloa quien en lo próximos días haga pública "de manera transparente" la lista de encuentros que Sánchez mantenga con otros jefes de Estado durante los días en los que la COP25 se esté celebrando en Madrid.

SIN MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

En este sentido, el ministro de Asuntos Exterior, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha defendido la falta de algunos datos que existen sobre la celebración de esta cumbre, destacando la "capacidad" de España para preparar este evento diplomático en un mes, cuando, según los expertos, estas cumbres no se ponen en marcha "en menos de tres o cuatro meses".

Preguntado por las cuestiones de seguridad, Borrell ha indicado que no se harán más actuaciones que "las que tocan" ante eventos como este. Preguntado por si tendrá alguna incidencia la advertencia realizada por su ministerio para no viajar al Sahara por riesgo de "atentado inminente" contra los españoles, el titular de Asuntos Exteriores ha apuntado que el desierto "cae muy lejos de Madrid" y que no ve un "vínculo" entre la situación en dicha zona y la cumbre que se celebra en la capital.

Ribera, por su parte, ha indicado que es el Ministerio del Interior el que se está ocupando de este aspecto de la celebración, en colaboración con los servicios de seguridad municipales del Ayuntamiento de Madrid.