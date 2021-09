Ribera apela a "cumplir la ley" para recuperar el Mar Menor y el PP suplica: "Necesitamos su ayuda. Solos no podemos"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha resaltado que la acción "más urgente de todas" para la recuperación del Mar Menor es "hacer cumplir la ley". "Y esperamos que en plena sintonía con el Gobierno de Murcia", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntada por el senador del Grupo Parlamentario Popular Francisco Martín Bernabé sobre las actuaciones previstas por el Ejecutivo para la recuperación del Mar Menor.

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Popular ha suplicado ayuda a la ministra: "Queremos recuperar el Mar Menor pero solos no podemos y necesitamos su ayuda, se lo ruego, ayúdenos e intervenga. Necesitamos su ayuda, se lo estoy suplicando".

Ante esta petición, Ribera ha apuntado que le ha resultado "profundamente conmovedor su cinismo digno de Premio Nobel". "Pero por las mismas, le diré que este Gobierno cuenta con toda la voluntad de ayudar a las personas, vecinos y agricultores del entorno del Mar Menor, que es un tesoro que compartimos todos", ha asegurado.

En este punto, le ha pedido al Gobierno de la Región de Murcia, presidido por el popular Fernando López Miras, que se "tome en serio" lo que está ocurriendo allí y que "en lugar de derogar las leyes de protección del Mar Menor o de mirar para otro lado, se dedique a trabajar para evitar que ese veneno que llega todos los días al Mar Menor sea corregido".

"Ustedes han boicoteado sistemáticamente la adopción de medidas cautelares, han negado incluso la existencia del problema, da igual, vamos a seguir adelante", ha apostillado Ribera, quien ha echado en cara la "falta de actuación del Gobierno regional".

La ministra ha señalado que cuentan con el Gobierno de la Región de Murcia y que espera "de corazón" contar con "esa cariñosa súplica pero convertida en acción y reclamación a quien corresponde".

Durante su intervención, el senador popular ha pedido a Ribera que autorice a López Miras a hacer los dragados de fangos y las obras del conector "que le pidió hace ya ocho días". "No he venido a discutir de competencias, porque no es tiempo de ordenamientos ni razonamientos, sino de sentimientos, no puede seguir indiferente a este drama", ha criticado.

"Cientos de miles de personas gritamos a diario 'SOS Mar Menor' porque solo queremos verlo sano y recuperado. Este verano decenas de miles de personas no nos hemos podido bañar porque aquello se ha convertido en un vertedero y en un peligro para la salud pública", ha lamentado Martín Bernabé.