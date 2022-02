Ribera acusa a Mañueco de atascar las ayudas para la despoblación

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado este miércoles a la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, de atascar las ayudas destinadas por el Gobierno para frenar la despoblación.

Ribera ha recordado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que en 2021 se destinaron 3.000 millones de euros a Castilla y León y que en 2022 serán más de 4.200, "muchos de ellos atascados" en la Junta.

Según la ministra, existen cuatro ejes fundamentales en los que trabajar a través de los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 para luchar contra la despoblación, la mayor parte de los cuales están implicados en las competencias autonómicas, a su juicio, "ausentes durante más de treinta años en Castilla y León".

Ribera ha recordado que el Plan de Recuperación es "una oportunidad para trabajar en la cohesión territorial", algo que asegura formar parte de la agenda prioritaria del Gobierno de España.

Una agenda que dice ser contraria a la que anunció el PP contra la despoblación en el año 2010 para Castilla y León: "Lo contrario del cierre de más de 3.000 centros ambulatorios y consultorios en Castilla y León es trabajar por la prestación de servicios", ha destacado Ribera.

En respuesta a la pregunta formulada por el diputado castellanoleonés del PP Tomás Cabezón sobre las acciones del Gobierno para frenar la despoblación, la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha afirmado que le gustaría encontrarle al frente de iniciativas concretas, "no solamente victimismo y olvido".

A su parecer, es la falta de emprendimiento lo que ha fallado en Castilla y León, "la comunidad autónoma que más población ha perdido en los últimos treinta años y que sufre en mayor medida la despoblación, como ninguna otra en territorio español".

Cabezón, por su parte, ha reprochado que las visitas de tres ministros a Soria en los últimos días no hayan generado nuevos compromisos y ha sostenido que en los pueblos no creen al Gobierno, pues en dos años no han visto que lleguen sus inversiones.

El diputado popular ha apuntado que la despoblación es un problema de Estado y que en lugar de ser la España vaciada, son la "España olvidada por el Gobierno, que al paso que va en el reparto de fondos europeos acabará siendo la españa vacilada por el Sanchismo, sus marcas blancas y plataformas".

Por su parte, la ministra le ha respondido que "los municipios de menos de 5.000 habitantes sienten que por primera vez desde el Estado se les atiende y se les escucha".

Por ello, Ribera ha manifestado que desde el Gobierno van a seguir trabajando, particularmente en Castilla y León, donde es "imprescindible revertir la situación que se ha ido acumulando en los últimos años".