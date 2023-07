Ribera aclara que no ha viajado en Falcon a Valladolid y no entiende que "ofenda" usar la bicicleta para desplazarse

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha aclarado que no ha viajado en Falcon a Valladolid, donde estos días se celebra la cumbre informal de ministros europeos de Medio Ambiente y Energía, al tiempo que no entiende que "ofenda" haber utilizado la bicicleta para desplazarse hasta la sede del encuentro.

En declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, Ribera ha negado que haya utilizado el avión para acudir a la capital del Pisuerga. De hecho, ha revelado, solo lo ha utilizado "cinco o seis veces, no más". "Parece que les ha ofendido muchísimo, tanto que se han inventado que utilizo el Falcon. Creo que en cinco años en el Gobierno he debido utilizarle cinco o seis veces, no más. ¿Cómo voy a hacer yo semejante tontería", ha argumentado en relación a las críticas que han afeado que la ministra acuda a la cita europea en bicicleta pero con dos coches oficiales escoltándola.

"Les ha ofendido que coja una bicicleta", ha continuado para poner el foco en este medio de transporte como raíz de las críticas recibidas durante la primera jornada de la cumbre en la que llegó al Patio Herreriano con una bicicleta del sistema de alquiler público del Ayuntamiento de Valladolid, un Consistorio que ha cambiado tras las elecciones del pasado mes de mayo y que ahora gobierna la coalición PP-Vox, han aclarado desde la cadena nacional.

Al hilo de este argumento, ha ahondado en que la bicicleta es un "método de transporte por el que han apostado muchos alcaldes incluido el anterior de Valladolid", del que ha dicho que ubicó a la ciudad dentro de las que en Europa "aspiran a tener un futuro naturalizado, un futuro peatonalizado en gran medida, con mejor calidad del aire, en el que las alternativas de micromovilidad, de peatonalización y de transporte público sea la realidad que puedan disfrutar sus vecinos".

"Es absolutamente absurda la manía que le han cogido a los ciclistas. Los ciclistas no son de izquierdas ni de derechas. El disfrutar de ciudades saludables no es de izquierdas o de derechas, es salud pública, es confort, es progreso para los ciudadanos", ha reflexionado para poner como ejemplo de estos argumentos a Holanda.

"Que alguien vaya a Holanda y me diga qué ciudadanos son de izquierdas o de derechas, quién tiene una responsabilidad pública, quién tiene una responsabilidad privada, quién se monta en una bici y quién no. La verdad yo creo que tenemos demasiados problemas como para gestionar esto de manera identitaria, como si hubiera algún tipo de problema porque la gente pueda trabajar por lo mejor para sus vecinos y poder ejercer sus derechos en completa seguridad", ha concluido.