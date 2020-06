Reyero pregunta por qué el Samur "no se implicó más" en las residencias pues las brigadas del Ejército eran "limitadas"

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, se ha preguntado esta tarde por qué el Samur-Protección Civil "nos se implicó más" en las residencias de la región después de que el Ejército rechazara su petición de auxilio médico en estos centros, ya que le comunicaron que sus brigadas sanitarias "eran muy limitadas".

En una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press, Reyero ha apuntado que pidieron la ayuda del Samur, entre otras entidades como la Delegación del Gobierno, la Vicepresidencia de Políticas Sociales, y ha vuelto a incidir que este servicio de urgencias médicas del Ayuntamiento de Madrid "se enviaron a Castilla y León" para ayudar en hospitales y residencias.

Preguntado de nuevo por los protocolos de la Consejería de Sanidad negando derivaciones de residentes dependientes o dispacitados al hospital, el titular regional de Políticas Sociales no sabe cuánto tiempo se aplicaron estos criterios, pero sí recalca que estuvieron en vigor del 20 al 24 de marzo. "Yo me opongo desde el principio a estos criterios y no obtengo ninguna respuesta de mi correo del día 22", ha aseverado.

"Yo puedo entender que por una determina circunstancia de un colapso en Sanidad que sea difícil derivar personas. Por eso he abogado en la medicalización de residencias, que tampoco se ha producido. Me parece absolutamente injusto. Con el consejero de Sanidad he tenido disparidad de opiniones profesionales pero yo he tenido el foco claramente en la defensa de las personas vulnerables, porque es mi cometido. No sé si estaba desbordado, pero no se estaba atendiendo a esas cosas. Las residencias no están pensadas para curar a las personas. Al final era un problema de Sanidad", ha apuntado.

Eso sí, Reyero no ve un delito concreto en los procedimientos de la Consejería de Sanidad que critica. "Si lo hubiera visto hubiera actuado de otra manera. Pero no se me ha pasado por la cabeza. Hay denuncias de todo tipo. En algunas iré como persona investigada y otro como testigo, que se producirán en los próximos meses. No tengo duda, acudiré donde me vayan señalando (los Juzgados)", ha dicho.

El consejero apuesta por un nuevo modelo de residencias, con una normativa más actualizada y mejorar los ratios de trabajadores. Ha recordado que solo ha tenido medio año para hacer actuaciones y que en ese tiempo por primera vez en la Comunidad de Madrid resolvió cuatro contratos y convocó a patronales de residencias, sindicatos y políticos para abordar el nuevo modelo geriátrico madrileño.