El Rey Emérito es recibido por la infanta Elena para afrontar otro día de regata en Sanxenxo

En su tercera visita a España, el Rey Emérito Don Juan Carlos continúa en Sanjenjo, y se ha dejado ver este sábado junto a su hija la infanta Elena, subirse al Bribón para participar en la primera jornada de regatas. La competición de hoy ha dado inicio a las dos de la tarde y todo parece indicar que el el clima permitirá que Don Juan Carlos disfrute de esta regata.

En la cuarta jornada de la tercera visita de Juan Carlos I a España tras fijar su residencia en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), el ex jefe del Estado se ha encontrado con su hija. La infanta esperó la llegada de su padre en las instalaciones náuticas de la localidad pontevedresa.

Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo en su tercera visita a España desde su marcha a Abu Dabi ?? https://t.co/IApsWm5jvy — COPE (@COPE) July 25, 2023





Unas 200 personas fueron testigos del reencuentro y al lado del Bribón otra embarcación reprodujo por su sistema de sonido el himno de España. Desde el espigón del náutico, hubo proclamas de '¡Viva el rey!' y '¡Viva España!'.

Juan Carlos I llegó a esas instalaciones como copiloto en el coche de su anfitrión, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.



A la salida de la residencia de Campos hacia el Náutico, el emérito recibió el cariño de un grupo de andaluces. Como en los días anteriores, Juan Carlos I no concedió declaraciones a los medios de comunicación.

La acogida del Rey Emérito en Galicia

En la localidad pontevedresa lo han recibido con total normalidad, ha llamado más la atención la presencia de cámaras y fotógrafos, y la historia curiosa nos la dejaban Jorge y Daniel. Se trata de dos chicos asturianos que alquilaron una casa con su pandilla justo al lado de la vivienda de Pedro Campos, lugar en el que se aloja el Rey emérito, y que han contado la anécdota para COPE: "No sabíamos nada de lo del Rey. Salimos un poco preocupados, pero luego ya nos comentaron rápido", aseguraba el primero de ellos.

A lo que el segundo añadió que "si nos quieren pedir algo estamos para ayudarle. Justo cuando llegamos, yo mismo dije: bueno, el Rey llegará mañana e igual nos lo encontramos, pero no me esperaba que viviese a nuestro lado, la verdad".

Como estaba previsto Don Juan Carlos ha salido a entrenar para preparar la regata del fin de semana. A su llegada puerto junto ha sido recibido por las muchas personas que le esperaban para animarle en la mayoría de los casos, pero también ha tenido que escuchar algún que otro silbido de protesta.

Una de las personas que aguardaba la llegada del monarca emérito reconocía en los micrófonos de COPE que le ha visto mayor, pero mejor que en la anterior ocasión, "le he visto una persona mayor con alguna dificultad, no le he visto tan mayor como la última vez y me gustaría que no sea noticia cada vez que viene".