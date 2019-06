El revolucionario vídeo con el que aprenderás una nueva técnica para pelar los ajos

Este inédito vídeo muestra una diferente forma de pelar ajos que consiste en clavar la punta del cuchillo en cada unos dientes y tirar de él hasta que se queda pelado, evitando el olor a ajo en las manos.



La novedosa técnica fue compartida en Twitter por una usuaria que subrayaba que era el "mejor método" para conseguir pelar ajos para alguien a quien "le encante la comida coreana".



Cientos de usuarios se han hecho eco de este vídeo que ya es viral en Twitter y han mostrado su asombro ante la sencillez del truco y el hecho de no haberse dado cuenta antes.

Este es el vídeo en el que podemos comprobar el nuevo método para pelar ajos.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

Algunas de las respuestas de los usuarios.

I can’t believe I’ve been wasting all that time. I’ve never been this excited to make dinner �� — Victoria Yeates (@VictoriaYeates) 17 de junio de 2019