Revilla, en el santuario de La Aparecida: "La gente está deseado participar en actos festivos"

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha destacado este miércoles en Hoz de Marrón, el santuario de la Bien Aparecida - patrona de Cantabria que se conmemora este miércoles- que "la gente está deseando participar en actos festivos y volver a la actividad económica".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras subir andando hasta el templo religioso, antes de la celebración de la misa en honor a la virgen, donde ha destacado que este año ha asistido "muchísima gente, a pesar de la pandemia y, también, de la predicción meteorológica que alertaba de la posibilidad de intensas lluvias a esa hora.

Pero "la gente no ha hecho caso" del tiempo y "ha venido como en los años donde yo más gente he visto. Porque he subido andando y me encontrado verdaderas caravanas de personas que subían y que bajaban", ha expresado el presidente cántabro.

FASE TERMINAL

Tras esto, ha reiterado que tiene la "sensación" de que estamos en la "fase terminal" de esta pandemia, por lo que -ha insistido- ahora toca "pensar en el relanzamiento económico, en volver a la normalidad".

"Hay que ir abriendo todo poco a poco ya y olvidarnos de esta pesadilla que nos ha durado año y medio y que ha hecho que hayamos tenido muchos problemas en muchísimos sectores, con gente muy perjudicada", ha vuelto a expresar.

Con todo, el líder del PRC se muestra "optimista", porque el panorama para el próximo año y el siguiente es de "crecimiento" económico, en el mundo, Europa, España y "concretamente en Cantabria", y espera así que "empecemos a recuperar lo perdido" y "probablemente con más rapidez" que en la anterior crisis económica puesto que Europa "ahora sí se ha puesto las pilas".

En este sentido, ha valorado una vez más que ante "un problema que era de todos", Bruselas "ha permitido alterar las reglas rígidas de gasto y, sobre todo, inyecciones económicas que nos han permitido que muchísima gente que hubiera ido al paro -casi cuatro millones de personas- hayan estado acogidos a los ERTES, con lo cual no hemos tenido una explosión social en España".

A ello se suma la vacuna, adquirida con "celeridad" en los estados miembro de la Unión Europea, y que hace que casi el ochenta por ciento de la población cántabra esté vacunada, ha subrayado el presidente regional. "Es la garantía del fin de la pandemia. No hay otra que la vacuna y seguir cuidándonos mientras tanto. Pero yo creo que esto está más o menos en fase terminal", ha reiterado para concluir.