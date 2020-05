Revilla: PRC dirá "no" a nueva alarma si no está absolutamente justificada

El presidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, ha dicho que es pronto para saber si será necesaria una nueva prórroga del estado de alarma y que habrá que ver cómo está la situación en 15 días, pero ha advertido de que es una figura "excepcional" y que si no está "absolutamente justificado" su partido se opondrá.

En la rueda de prensa telemática que ha ofrecido tras la Conferencia de Presidentes, Revilla ha señalado que la postura a favor o en contra del PRC y de su diputado en el Congreso, José María Mazón, "va depender muchísimo de cómo estén las cosas" dentro de 15 días, cuando termine la última prórroga aceptada.

"Si las cosas siguieran mejorando al ritmo que están mejorando en España y en Cantabria, probablemente no sea necesaria una nueva alarma", ha dicho el presidente.

Revilla ha recordado que el estado de alarma es una medida "absolutamente excepcional" y ha subrayado que "tendría que estar muy justificado" el pedir una nueva prórroga.

"Ahora, si hay razones, el PRC y el Gobierno de Cantabria apoyarán en todo momento lo que sea razonable. Pero si no hay unos indicadores claros, hay que empezar a olvidarse ya de una situación como la del estado de alarma porque es algo excepcional y para un tiempo limitado", ha recalcado, antes de decir que "si no está absolutamente justificado", su partido "dirá que no". EFE

