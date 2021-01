Revilla: está llegando la mitad de vacunas y puede correr riesgo segunda fase

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este viernes que están llegando la mitad de las vacunas previstas de Pfizer, y ha advertido de que eso puede hacer que corra "un cierto riesgo" la aplicación de la segunda dosis.

"No hay que olvidar que vacunas como la de Pfizer, Moderna y Oxford, que vendrán, necesitan dos inyecciones. Sería tremendo que no tuviéramos vacunas para la segunda fase. Espero que eso no ocurra", ha afirmado Revilla a preguntas de los periodistas, tras inaugurar un tramo de carril bici entre Santander y la localidad de Maliaño.

Y ha lamentado que las dosis no están llegando con la "ilusión" que se había planteado al principio, después de que la farmacéutica Pfizer, que es la empresa que tiene el contrato más importante, haya decidido remodelar su cadena de producción para producir más dosis, ha explicado.

Sin embargo, Revilla ha garantizado que Cantabria está "preparada" para que, cuando se reciban vacunas de forma masiva, se coloquen "todas" y "en tiempo récord" gracias a su sistema, por el que no pasan "48 horas" desde que llegan hasta que se aplican.

Preguntado por los políticos que se han vacunado contra la covid al margen de los protocolos, el presidente de Cantabria ha dicho que le da "vergüenza" y ha opinado que eso es "muy demoledor para los ciudadanos", cuando esos mismos cargos públicos les instan "a aguantar".

Y a ha afirmado que estos cargos públicos deben dimitir "fulminantemente".

Por otro lado, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha informado en un comunicado que este viernes ha inaugurado una nueva UCI destinada a enfermos de covid con 18 camas, tres de ellas en boxes de aislamiento, en la que se ha invertido dos millones de euros.