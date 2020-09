Revilla: Espero que el miércoles se abra Santoña porque los datos son buenos

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que el próximo miércoles, cuando se cumplan catorce días desde que se puso el cordón sanitario a Santoña, se levante esa medida porque "los datos son buenos".

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión del Consejo Asesor contra el Despoblamiento Rural, Revilla ha insistido en que es la Consejería de Sanidad la que está tomando ahora las decisiones, y que el Gobierno en conjunto "hará siempre lo que diga este departamento".

"Sanidad es la que marca la pauta, como debe ser. El Gobierno hará siempre lo que diga Sanidad. En una pandemia nosotros podemos opinar, pero las decisiones las toma Sanidad, en aras a garantizar lo más posible la seguridad de los ciudadanos", ha manifestado el presidente cántabro, al ser preguntado por posibles medidas adicionales que pudieran tomarse en su comunidad.

Revilla ha vuelto a decir que el aumento de contagios en Cantabria y en España "era previsible" y ha subrayado que ahora la enfermedad tiene "una característica muy distinta a la que tenía en los meses de marzo, abril y mayo".

Según ha asegurado, el virus es "menos virulento", de manera que mientras en marzo y abril los hospitalizados en Cantabria estaban en torno a 600 ahora son diez veces menos, y los pacientes en UCI han pasado de 70 a "seis o siete".

Son datos, según ha destacado, "perfectamente soportables" y se deben "hacer compatible" las medidas sanitarias con la actividad económica.

El presidente cántabro ve "completamente imposible ya" un cierre total en España. "No cabe. Ni aquí ni en ningún país de Europa y lo que sí es que habrá que ir tomando medidas, como se han tomado hasta ahora, cuando vemos en un determinado núcleo, una determinada calle o en un pueblo de Cantabria que se superan los límites razonables de infecciones, que es lo que estamos haciendo", ha dicho.

Revilla ha insistido en la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad. "Veo un relajamiento grande por parte de un sector de la población, no la gente mayor, pero veo un relajamiento grande", ha avisado.

Según ha señalado, "ahora de repente parece que hay una barra libre", como si no existiera el problema del coronavirus. "Y lo tenemos", ha zanjado, antes de reiterar que "es menos grave que en el mes de marzo y de abril" y que, "desde luego, la economía no se va a parar".

"Ya el desastre es grande, la situación económica en los próximos meses va a ser terrible, no podemos seguir indefinidamente con Eres, con rentas vitales, con ayudas para los que no tienen trabajo , en la medida que se pueda sí, pero hay que generar economía porque si no se genera economía no hay para pagar lo otro", ha subrayado. EFE

