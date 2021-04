Revilla, en su cuarentena: "Estoy bien, la vacuna no me ha dejado ni rastro"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que está en cuarenta por haber estado en contacto con casos positivos en covid, afirma que se encuentra bien y que la vacuna contra el virus, que se puso ayer, no le ha dejado "ni un rastro".

En un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, Revilla cuenta que ayer, el mismo día en que recibió la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 a sus 78 años, le llamaron los rastreadores de Salud Pública para comunicarle que debía confinarse al ser contacto estrecho de casos de coronavirus que han aparecido en la planta de SEG Automotive.

En esta planta de Treto se convocó una huelga tras el plan de ajuste anunciado por la dirección y el fin de semana se estuvo negociando y se alcanzó un preacuerdo para desconvocarla.

Revilla, el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, y el consejero de Industria, Javier López Marcano, estuvieron en la fábrica en el día de la negociación de ese acuerdo para dar su apoyo, y tras haber surgido los casos positivos están confinados por ser contactos estrechos. También está en esa situación la portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Noelia Cobo.

"Estar confinado aquí, en cien metros cuadrados, es muy duro, yo que hace no sé cuántos años que no he faltado al trabajo..., hasta el martes de la semana que viene confinado, es muy duro", dice Revilla.

Pero añade que también piensa que "más duro es" lo que pasan quienes "han tenido la desgracia de coger el virus, de terminar en las UCI" o "lo que es peor", de morir.

El presidente cántabro tenía cita este miércoles para hacerse la PCR y se someterá a otra el domingo, y a partir de ese día, si el test de confirmación da buen resultado, será "libre".

Revilla agradece a quienes han mostrado preocupación por cómo se encuentra. "Estoy bien, la vacuna no me ha dejado ni un rastro", destaca, pese a que le habían avisado de que podía tener molestias en el brazo o fiebre.

"Nada, estoy como un reloj", afirma, antes de reiterar que la vacuna es "la solución" y confiar en que se vacune "cuanto antes".