Reumatólogos y médicos de Atención Primaria piden más medios para una "correcta" derivación y diagnóstico precoz

Reumatólogos y médicos de Atención Primaria (AP), reunidos en el 'Curso ReumAPtopics, VII Jornada de Reumatología para médicos de Atención Primaria', organizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER) con la colaboración de Menarini, han solicitado más medios para una "correcta" derivación y diagnóstico precoz.

Las enfermedades reumáticas suponen la segunda causa de consulta en Atención Primaria debido a su prevalencia y cronicidad. Para dar respuesta a la coordinación con AP, en los últimos años, los reumatólogos han comenzado a realizar una parte de su actividad asistencial en los centros de atención especializada (CAE) y en los centros de salud.

Asimismo, los profesionales de ambas especialidades se han adaptado a los nuevos modelos asistenciales, como las consultas virtuales. Todo ello con el fin de garantizar la continuidad asistencial y prestar una atención coordinada en la que participan el paciente, el médico de AP y el reumatólogo, una relación "esencial para evitar el retraso diagnóstico y terapéutico de las enfermedades reumáticas", así como para realizar el seguimiento y las posibles comorbilidades de muchas de ellas, al tratarse de patologías crónicas.

No obstante, los especialistas de AP y de Reumatología han lamentado que en muchos casos esta relación depende de la voluntad de los profesionales sanitarios y denuncian la falta de medios. "La situación es mejorable y de una gran variabilidad, no sólo entre las diferentes Comunidades Autónomas, sino incluso entre provincias de una misma Comunidad y, si apuramos, entre distintas áreas de una misma provincia. Existe empeño por parte de Primaria y Reumatología en mejorar esta relación, pero desafortunadamente existen muchas trabas, quizás condicionadas por una falta de recursos, no sólo económicos, también por escasez de tiempo, y por mala gestión o desinterés de muchos gestores, así como falta de consenso entre algunas Administraciones", ha dicho el especialista de Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad de Gestión Clínica, Sergio Giménez Basallote.

Por su parte, el doctor del Servicio de Reumatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), César Díaz Torné, ha coincidido en la voluntariedad de los profesionales y la carencia de recursos."La relación entre AP y Reumatología está evolucionando de un modelo completamente asistencial y presencial a un modelo más complejo. En él, virtualidad y presencialidad deben interrelacionarse y fomentarse más la formación. El problema es que en la mayoría de ocasiones este avance recae en un sobreesfuerzo de los profesionales", ha explicado el especialista de Reumatología.

IMPORTANCIA DE LA DERIVACIÓN TEMPRANA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ

A juicio de los expertos, una "correcta" atención y derivación al reumatólogo a tiempo puede evitar que aparezcan lesiones graves, evitando a su vez la discapacidad que estas pueden generar en las personas que las sufren.

"El diagnóstico precoz es una de las bases del tratamiento de las artropatías inflamatorias. Al ser la Primaria la entrada de los pacientes al sistema de salud, son los médicos de AP los que deberán sospechar estas patologías para no retardar la derivación. Y aquí, deberíamos contar con circuitos de derivación rápida", ha detallado Díaz Torné.

En este sentido, la reumatóloga en el Hospital Can Misses (Ibiza), Ana Urruticoechea, ha explicado que, por ejemplo, 1 de cada 4 pacientes en la consulta de Atención Primaria ha presentado un cuadro de lumbalgia. "Este número va en aumento, por lo que será muy importante poner el foco en ello y poder diagnosticar las lumbalgias inflamatorias a tiempo", ha zanjado.