Restricciones en septiembre: así puede afectar la sequía en plena ciudad de Barcelona

La gravedad de la actual situación en lo relativo a la escasez de agua ha resultado en que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha enunciado que en septiembre tendrá que declarar la alerta por sequía en el área metropolitana de Barcelona. Tal y como ha explicado su director, Samuel Reyes, “la organización está acabando de analizar si tendrán que declarar la alerta a mediados o finales de septiembre a la vista de unos indicadores que marcan “una tendencia a la baja de los embalses”. El problema se intensifica si tenemos en cuenta que verano es el periodo cuando más agua se consume y menos llueve. Entre las consecuencias de todo esto, cabe resaltar que, pese a que de momento el uso doméstico de agua no se verá afectado, las restricciones atañen a un total de 150 municipios de la zona.

Llegados a este punto, cabe resaltar que estas restricciones parten de la proclamación de una alerta. Es decir, para que esta se oficialice es necesario que el nivel de los embalses de los que depende el área metropolitana se sitúe por debajo del 40%, cifra que a estas alturas del periodo estival ya roza. Todo esto implica limitaciones en el riego agrícola, de jardines, para usos ganaderos, industriales y también recreativos, así como no poder limpiar las calles con mangueras. Llevado el asunto al caso particular, es necesario expresas que en lo relativo al grifo de casa, las restricciones no se notarían. Pese a que sea una situación prevista para un futuro inmediato, ya existen municipios de Cataluña que se encuentran en alerta por sequía. Tal y como afirmó la ACA, “la zona de Carme-Capellades, Anoia-Gaià, la cabecera del Ter y el Llobregat medio” se encuentran en máximo riesgo. Asimismo. el área más poblada de Cataluña, con sus reservas al 45%, se encuentra en pre-alerta, una fase que no implica restricciones, pero que es un claro atisbo de la situación por venir. “En el área metropolitana de Barcelona viven 5 millones de personas, podemos reducir su consumo y eso nos permite alargar sus reservas”, añade ACA explicando la situación de la capital catalana.

“El suministro de agua está garantizado en la red supramunicipal”, aclaró Reyes a la vez que señaló que “cuanto más se alarguen los recursos, más posibilidades tendrá que evitar limitaciones y por eso ha pedido a los ciudadanos un consumo de agua responsable, como cerrar el grifo durante la ducha o poner lavadoras y lavavajillas eficientes”.

Pese a que las sequías comienzan a ser una habitual en nuestro país, muchos son los ciudadanos que tienen dudas sobre como se desarrollara y cuales serán las restricciones que las pertinentes organizaciones llevarán a cabo: “Estas restricciones son, por ejemplo, que el riego de jardines y zonas verdes sólo se puede realizar 2 días a la semana y por la noche, que no se pueden limpiar las calles con mangueras o la obligación de reducir el uso de agua, tanto en la agricultura y la ganadería como en los golfos. Tampoco se pueden llenar piscinas. También se limita a 250 litros por persona y día el consumo de agua. Esta cifra puede crear confusión, al referirse al cómputo global por municipio. Son 250 litros de las captaciones”, explica Reyes, quien además realiza hincapié en comunicar que en el área de Barcelona el consumo por habitante es de unos 120 litros.

Con la limitación marcada en el 40%, cabe resaltar que la situación actual de los embalses ronda el 42%. La situación actual no es tan crítica como la de 2007 o 2008, cuando los embalses estaban al 20%, pero sí es equiparable a la del 2018, cuando tuvimos una situación similar, pero llovió”, expresó el director de ACA.

Otro de los puntos claves para entender la situación, es saber distinguir entre la alerta y la situación excepcional de determinados municipios, como Vacarisses, donde el agua que utilizan depende de pozos “y se han secado”. Sobre por qué unos municipios tienen garantizado el abastecimiento y otros no, Reyes dijo que “no se han hecho los deberes”: “Es necesaria inversión, infraestructuras, depósitos, tratamiento de agua, mejora de la red. Al igual que no ponemos el aire acondicionado con ventanas abiertas, no podemos tener red de abastecimiento donde se pierde el 50%. Desde el gobierno trabajamos con el consejo comarcal y estos municipios para invertir”.

”El alcalde de Vacarisses, Toni Massana Ubach, pide ayudas para poder las inversiones necesarias “y minimizar los escapes que hay, que son muchos. Son redes viejas y cuestan mucho de cambiar. Un tramo de un kilómetro puede costar 150.000 euros”, agrega.