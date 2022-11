Un restaurante da a conocer la respuesta de un cliente a una reserva y se hace viral: "Gracias a gente así"

Los bares se han convertido en lugares frecuentados en los que pasamos buenos momentos. Los españoles no solo acuden a los bares y restaurantes, sino que además realizan solicitudes concretas a la hora de hacer reservas para comer o cenar. No obstante, a veces hay peticiones por parte de los clientes que, inevitablemente, son compartidas en un ambiente de indignación en las redes sociales.

En esta ocasión, gracias a la cuenta de Twitter de @soycamarero, hemos podido conocer la particular conversación entre un hostelero y un caballero el cuál había reservado una mesa, no la canceló y no se presentó en el sitio. Ante lo que el popular tuitero hace una petición contundente: "Un poco de respeto y empatía al trabajo de los demás, no cuesta nada". El restaurante en cuestión es el Casa Chiquito, ubicado en Güejar Sierra, Granada.





Este caballero había realizado la reserva en cuestión con un motivo especial: el cumpleaños de su esposa. Lógicamente, al no acudir al restaurante, desde éste se pusieron en contacto con el hombre a través de WhatsApp indicándole que, si no iba a acudir debería haber avisado, más aún teniendo en cuenta que había gente a la cuál no le habían podido dar una mesa porque estaban llenos. La respuesta del hombre no tiene desperdicio.





Como no podía ser de otro modo, el tuit de @SoyCamarero se ha viralizado y las respuestas han sido bastante contundentes contra este hombre. Aunque hay una opinión bastante generalizada: "Fácil, si la tiene reservada a las 21 y a las 21:30 no han aparecido, fuera reserva".





Otra de las soluciones que proponen en los comentarios en Twitter es una cosa que ya hacen muchos restaurantes, especialmente de cara a reservas de cenas de grupo de muchas personas: "Gracias a gente así los restaurantes empiezan a cobrar una fianza con la reserva. Y lo peor de todo es que los que más se quejan de esto son este tipo de gente acostumbrada a dejar colgadas las reservas".





La curiosa solicitud de un cliente a un restaurante que se ha hecho viral en redes: "Quédese en casa"

El cliente en cuestión se llama Óscar y, como ya hemos venido adelantando, ha hecho una particular petición al restaurante.

"Una mesa con vistas. La mejor mesa, por favor. Una mesa romántica y acogedora. Que no haga mucho frío pero que esté en la terraza. No mucha gente cerca. Una mesa redonda y grande. Somos alérgicos a todo. Por favor, mucho cuidad en la cocina. Que no fumen cerca. Un saludo", escribe el cliente en la solicitud de reserva.

Señor Óscar, quédese en casa. pic.twitter.com/dAPia5vZi1 — Soy Camarero (@soycamarero) November 12, 2022





Como no podía ser de otra forma, este mensaje se ha echo viral y varias personas han respondido a esta curiosa solicitud. "Yo traduzco, quiere decir que solo quieren la mesa para el postureo", ha escrito una usuaria.

"Hola Óscar. Te hemos reservado la mesa en un rincón de la terraza y las mesas de los alrededores para que nadie te moleste, mesas que vas a tener que pagar lógicamente. Te vamos a poner unas mantas zamoranas por si tienes frío (de momento eso todavía no lo controlamos", ha contestado otra.