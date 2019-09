Restablecida la luz en Almoradí y la telefonía en Dolores, donde ayuntamientos reparten comida y agua

El suministro de luz en la localidad alicantina de Almoradí ha quedado restablecido, mientras que en Dolores (Alicante) se han recuperado las líneas de telefonía fija y móvil, según ha informado a Europa Press en Centro de Coordinación de Emergencias. Estos y otros municipios afectados por el temporal reparten a los ciudadanos comida y agua potable a la espera de recuperar la normalidad.

Almoradí ha recuperado el suministro eléctrico y además está "a punto" de restablecer el sistema de agua potable. El Ayuntamiento ha indicado que se han habilitado cubas de agua potable en zonas del camino de Catral con la calle de Los Lirios, en la Casa Verde, en el tanatorio y en la plaza de Constitución.

Por su parte, en Dolores aún no hay suministro eléctrico ni agua, aunque sí se ha restablecido el servicio de telefonía. El consistorio proporciona comida caliente desde las 15.30 horas a todas aquellas personas que no disponen en estos momentos de alimentos o electricidad para cocinar. El Ayuntamiento ha pedido "responsabilidad", que solo acudan a por comida las personas que la necesiten y que no se acerquen a por comida aquellas personas lejos del núcleo urbano que puedan someterse a un peligro al desplazarse.

Asimismo, Orihuela (Alicante) ha puesto a disposición de la ciudadanía la instalación del Palacio del Agua para todas aquellas personas que no dispongan de suministro de agua. Estará abierto hasta las 21.00 horas, ha informado el ayuntamiento de la localidad.

Además, en este municipio, el consistorio ha habilitado una centralita telefónica para coordinar voluntarios con la finalidad de poder organizar diferentes grupos de actuación y poder ayudar en todas las zonas afectadas por las inundaciones. Los teléfonos son 672-21-67-81 y el 672-22-13-90.

Este servicio telefónico se dirige a la población en general que desee colaborar en tareas de limpieza, recuperación y entrega de víveres; a los establecimientos que puedan aportar alimentos y productos de higiene y a las empresas o particulares que cuenten con maquinaria especializada para retirada de agua.

Cruz roja Alicante mantiene en estos momentos instalados los albergues de Crevillent, Almoradí, Catral y Orihuela, donde proporciona asistencia sanitaria, manutención, abrigo y alojamiento a las personas desplazadas por la gota fría.