La residencia que ofreció a sus mayores voluntarios del PP para votar dice ahora que "erró" y anula esa posibilidad

La residencia San Juan de Dios de Madrid, que ofreció hace unos días a los mayores que asiste voluntarios del Partido Popular para ayudarles a votar el 4 de mayo, ha afirmado este martes que ha sido "un error" y que anulan esta posibilidad.

"Ante las informaciones aparecidas en prensa sobre la posibilidad de que voluntarios del PP acompañasen a las personas mayores que así lo decidieran a votar el día 4 de mayo, queremos informar de que la Residencia San Juan de Dios es una institución neutral", ha indicado en un comunicado fechado hoy por la directora de este geriátrico, Raquel Bellido, y al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, recuerdan que los residentes que deseen ejercer su derecho al voto, podrán hacerlo de forma autónoma, "con el apoyo de sus familiares o mediante solicitud de voto por correo hasta el sábado 24 de abril de 2021". "Los familiares ya han sido informados de esta decisión. No se harán más declaraciones", concluyen.

La residencia privada San Juan de Dios, con medio centenar de plazas, rectifica así lo expuesto en una carta envidada a los familiares, fechada el 12 de abril, que han recogido esta mañana algunos medios y redes sociales, y escrita por una trabajadora social.

En la misiva, el centro proponía a sus residentes que precisen silla de ruedas para sus movilidad la posibilidad de ser acompañados "con voluntarios procedentes del PP" hasta oficinas de Correos para solicitar el voto por correo. Además, en el caso de internos con autonomía y empadronados en la residencia, los voluntarios del PP les podían acompañar tanto en la jornada electoral como en la solicitud de voto por correo.

Estas opciones, que se desarrollarían bajo la coordinación de la trabajadora social, no se podrán desarrollar por parte de residentes incapacitados judicialmente, con auto judicial de internamiento involuntario, cuyo estado cognitivo no les permita ejercer su capacidad de autogobierno y decisión o que no estén empadronados y que no deseen solicitar el voto por correo.

"El residente siempre tiene la opción de ir a votar sin el apoyo de la Residencia, bien de forma autónoma o bien acompañado de algún ser querido", concluía la nota informativa ahora anulada.

Fuentes del partido han indicado a Europa Press que desconocían el contenido de la misiva remitida a los familiares "porque no ha sido enviada por el PP" y, en cualquier caso, han precisado que los voluntarios que acuden a colaborar "lo hacen en su condición de voluntarios, no de militantes de ningún partido".

"Son personas que, independientemente de su condición política, prestan su ayuda de manera desinteresada, al igual hacen en comedores sociales, hospitales o centros de vacunación", precisaron las mismas fuentes.