La residencia Ibañeta, "desolados" por brote de covid en 17 usuarios

Los trabajadores y responsables del centro Amavir Ibañeta, en Erro, se encuentran "desolados" tras confirmar la existencia de un brote de covid-19 en la residencia de mayores, poco después de recibir la primera dosis de la vacuna y tras lograr salvar sin ningún contagio las dos olas anteriores de la pandemia.

Así lo ha trasladado a Efe Roberto Rodríguez, responsable de comunicación del grupo Amavir, quien ha confirmado que hay 17 casos positivos entre los 55 residentes y dos más entre los trabajadores del centro, aunque son más los profesionales aislados por contacto estrecho con positivos.

De los 17 ancianos afectados, 12 han sido aislados en sus habitaciones de la residencia sin síntomas y cinco han sido trasladados a un recurso intermedio en Pamplona habilitado por el departamento de Salud, que ha respondido de forma "excelente" y rápida tras conocer la situación, ha señalado.

Este domingo una de las trabajadoras comunicó que había dado positivo y horas después uno de los residentes comenzó a dar síntomas, por lo que se le practicó un test de antígenos en el que también dio positivo.

Comunicada la situación a Salud Pública, el departamento puso en marcha un operativo en el que se hizo una prueba PCR a los 55 usuarios y a los trabajadores, cuyos resultados se conocieron este martes, cuando se tomaron las medidas de aislamiento y traslados.

"Estamos desolados por que habían conseguido ser una de las pocas residencias en Navarra que había estado libre de virus durante todos estos meses, sin ningún caso entre usuarios ni trabajadores en Amavir Ibañeta. Han sido muchos meses de lucha, de confinamiento, de una situación muy dura, por lo que ha sido un mazazo ver que aparecen casos justo después de haber puesto la primera vacuna el día 5 de enero cuando estábamos ya a muy pocos días de la segunda vacuna".

Ha reconocido que en el centro se vive "una situación complicada pero la están afrontando con la misma entereza que han tenido durante todos estos meses, con la misma profesionalidad y entrega. Están volcados en cuidar a los usuarios y por supuesto también en atender a las familias".

Los trabajadores están "muy agradecidos" por la respuesta de las familias durante todos estos meses, por "cómo les han apoyado y animado, y están también muy agradecidos de la respuesta que han tenido ante la aparición ahora de estos casos", ha apuntado.

"Las propias familias les han dicho que ha sido un logro haber estado tantos meses libres de virus y que desgraciadamente esto podía ocurrir, y ha ocurrido", ha lamentado.

Rodríguez ha enviado un "mensaje claro", el de que pese a la existencia de vacunas "no se puede bajar la guardia ni un minuto porque sabemos que esta primera inmunización no es suficiente, y hay que esperar a la segunda vacuna. De eso son muy conscientes todos los profesionales de las residencias, que no pueden tirar el trabajo hecho durante todos estos meses ahora que se queda tan poco para ver por fin la luz".

También ha valorado que la aparición de casos ahora tendrá una respuesta muy diferente a la que hubiera tenido de haber sufrido el brote en la primera ola, en la pasada primavera, "cuando desgraciadamente la situación de saturación de los hospitales hizo que las residencias de alguna manera no tuviéramos la atención que necesitábamos y viviéramos unos meses muy, muy duros, sin materiales de prevención, sin test y con un muy complicado acceso a la sanidad".

Todo ello contrasta con la actual respuesta, ya que "se nos han hecho las PCR de manera prácticamente inmediata, la respuesta por parte de la autoridades ha sido rapidísima en cuando la derivación a esa unidad intermedia de los usuarios que pueden presentar más problemas, y tenemos una coordinación muy buena en cuando a seguimiento con Salud de todos los casos". EFE

